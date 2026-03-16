NTN24
Lunes, 16 de marzo de 2026
Lunes, 16 de marzo de 2026
Kylian Mbappé en entrenamientos con el Real Madrid - Foto: AFP
Kylian Mbappé en entrenamientos con el Real Madrid - Foto: AFP
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para el juego de vuelta de la Champions

marzo 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
El entrenador Arbeloa dio a conocer que el atacante francés se encuentra disponible y que posiblemente podría ver acción en el encuentro de este martes.

Tras regresar a los entrenamientos con el Real Madrid, el delantero Kylian Mbappé fue incluido dentro de la lista de convocados, por el entrenador Álvaro Arbeloa, para el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.

El atacante francés, que estuvo alejado de las canchas por más de 15 días, se recuperó de manera satisfactoria de una lesión de esguince en su rodilla izquierda, y fue incluido dentro de la nómina viajera a territorio inglés, al que también se dirigieron el centrocampista Jude Bellingham y el lateral español Álvaro Carreras.

Aunque el entrenador del conjunto merengue no dio indicios de su once titular para el juego de este martes, dejó ver que Kylian Mbappé podría ver minutos nuevamente dentro del terreno de juego.

"Mbappé ya está disponible, mañana lo veréis", dijo el técnico Álvaro Arbeloa en rueda de prensa previo al encuentro ante el Manchester City.

o

"Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también se relaciona muy bien. Si algo tiene es que es muy inteligente, es capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, disfrutar de sus goles y en el juego va a ser muy importante", expresó el entrenador del conjunto blanco.

En cuanto a la convocatoria de Jude, que también fue tenido en cuenta en esta convocatoria, dejó ver que, aunque ya viene entrenando con el grupo, no tendrá minutos, pero viajó con la nómina para acompañar al grupo antes y en el intermedio del encuentro al equipo.

“Estoy feliz de verle más cerca y sentirle; es importante que sus compañeros le vean ya entrenando y, antes del partido, en el descanso y después, estén con uno de los líderes. Es muy importante que esté aquí con nosotros", sentenció.

Aunque el Real Madrid se quedó con la ventaja en el juego de ida en el estadio Bernabéu 3 goles por 0, no se confían; tienen claro que el Manchester City de la mano de Pep Guardiola y ante su afición se hará muy fuerte; por ende, buscará hacerse fuerte en todas las líneas y mantener la diferencia a su favor.

o

El juego entre la escuadra Merengue y el conjunto inglés que define quién avanza a los cuartos de final de la Champions League será este martes 17 de marzo, desde las 3:00 p.m., hora de Colombia.

Temas relacionados:

Kylian Mbappé

Real Madrid

Champions League

Manchester City

Octavos de Final

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Analista explica las implicaciones que tendrían los países de la OTAN al asumir defensa del Estrecho de Ormuz

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Ecuador inició un plan de ataque contra bandas de narcotráfico con apoyo de Estados Unidos: 75.000 militares y policías participan en las operaciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Probablemente va a tener un abogado de oficio": abogado explica por qué Maduro no podrá pagar su defensa con recursos públicos de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump pidió apoyo internacional para reabrir el estrecho de Ormuz: "Estamos animando a las otras naciones que sus economías dependen de eso"

Negocio en Cuba | Foto: AFP
Cuba

Régimen cubano anunció que ciudadanos en el exterior podrán hacer inversiones en la isla

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Regimen chavista

Fiscalía de Estados Unidos desmonta falso argumento de Nicolás Maduro con el que pide desestimar su caso

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Analista explica las implicaciones que tendrían los países de la OTAN al asumir defensa del Estrecho de Ormuz

Ecuador | Foto AFP
Ecuador

Ecuador inició un plan de ataque contra bandas de narcotráfico con apoyo de Estados Unidos: 75.000 militares y policías participan en las operaciones

Más de Deportes

Ver más
Gianluca Prestianni, futbolista argentino / Vinícius Júnior, futbolista brasileño junto a jugadores del Benfica y Real Madrid - Fotos: EFE
Champions League

"Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions

Jugadoras de las selecciones de Venezuela y Colombia en el Sudamericano Sub-20 (F) - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Venezuela y Colombia se juegan sus últimas cartas para clasificarse a la próxima Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia

Balón de fútbol - Foto AFP
Fútbol turco

El héroe de la jornada: futbolista turco le realizó reanimación a una gaviota que recibió un pelotazo en pleno partido

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gianluca Prestianni, futbolista argentino / Vinícius Júnior, futbolista brasileño junto a jugadores del Benfica y Real Madrid - Fotos: EFE
Champions League

"Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions

Jugadoras de las selecciones de Venezuela y Colombia en el Sudamericano Sub-20 (F) - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Venezuela y Colombia se juegan sus últimas cartas para clasificarse a la próxima Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia

Presos políticos - EFE
Venezuela

"Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera allá": familiar de presos políticos exige la liberación de su esposa e hijo en Venezuela

Fotos: Teo Echevarría/ Maluma - Shakira - Fotos EFE
Conciertos

El cerebro colombiano que ha participado en las giras de Shakira, Maluma, Ricky Martin, Guns N' Roses, Metallica y Kiss

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez “está utilizando la conversación que sostuvo en Colombia para alzar la voz en Washington”: experta

Balón de fútbol - Foto AFP
Fútbol turco

El héroe de la jornada: futbolista turco le realizó reanimación a una gaviota que recibió un pelotazo en pleno partido

El actor Timothee Chalamet en la alfombra de los Premios BAFTA 2026-Foto: EFE
BAFTA

¿Perderá el Oscar? Timothée Chalamet no ganó el BAFTA como Mejor Actor: estos fueron los ganadores de los premios de la Academia Británica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre