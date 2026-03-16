Kylian Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para el juego de vuelta de la Champions

Tras regresar a los entrenamientos con el Real Madrid, el delantero Kylian Mbappé fue incluido dentro de la lista de convocados, por el entrenador Álvaro Arbeloa, para el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.

El atacante francés, que estuvo alejado de las canchas por más de 15 días, se recuperó de manera satisfactoria de una lesión de esguince en su rodilla izquierda, y fue incluido dentro de la nómina viajera a territorio inglés, al que también se dirigieron el centrocampista Jude Bellingham y el lateral español Álvaro Carreras.

Aunque el entrenador del conjunto merengue no dio indicios de su once titular para el juego de este martes, dejó ver que Kylian Mbappé podría ver minutos nuevamente dentro del terreno de juego.

"Mbappé ya está disponible, mañana lo veréis", dijo el técnico Álvaro Arbeloa en rueda de prensa previo al encuentro ante el Manchester City.

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"Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también se relaciona muy bien. Si algo tiene es que es muy inteligente, es capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, disfrutar de sus goles y en el juego va a ser muy importante", expresó el entrenador del conjunto blanco.

En cuanto a la convocatoria de Jude, que también fue tenido en cuenta en esta convocatoria, dejó ver que, aunque ya viene entrenando con el grupo, no tendrá minutos, pero viajó con la nómina para acompañar al grupo antes y en el intermedio del encuentro al equipo.

“Estoy feliz de verle más cerca y sentirle; es importante que sus compañeros le vean ya entrenando y, antes del partido, en el descanso y después, estén con uno de los líderes. Es muy importante que esté aquí con nosotros", sentenció.

Aunque el Real Madrid se quedó con la ventaja en el juego de ida en el estadio Bernabéu 3 goles por 0, no se confían; tienen claro que el Manchester City de la mano de Pep Guardiola y ante su afición se hará muy fuerte; por ende, buscará hacerse fuerte en todas las líneas y mantener la diferencia a su favor.

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El juego entre la escuadra Merengue y el conjunto inglés que define quién avanza a los cuartos de final de la Champions League será este martes 17 de marzo, desde las 3:00 p.m., hora de Colombia.