Sábado, 27 de diciembre de 2025
Vinotinto

En medio de una multitud, jugador Vinotinto es escoltado a un vehículo mientras suenan las sirenas de una patrulla tras 'Juego de Estrellas' en Zulia

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
'Brujo' Martínez escoltado en Zulia, Venezuela / Fanáticos de la Vinotinto - Fotos: X / EFE
En las imágenes se ve a varios guardaespaldas rodear el cuerpo del futbolista, mientras este evita hacer contacto con decenas de seguidores.

Durante las últimas horas trascendió en redes sociales, el video de un jugador de la selección venezolana de fútbol, escoltado hacia un vehículo mientras suenan las sirenas de una patrulla tras ‘Juego de las Estrellas’ en Maracaibo, estado Zulia.

Se trata de José ‘El Brujo’ Martínez, quien, para muchos fanáticos de la Vinotinto, es uno de los grandes “responsables” de que el combinado venezolano no entrara al repechaje rumbo al Mundial de 2026.

De acuerdo con lo que se evidencia en el audiovisual, algunos fanáticos intentaron llegar al futbolista para reclamarle por no ayudar al seleccionado venezolano a meterse en la repesca mundialista.

Otros, a su vez, esperaban una foto con el centrocampista, debido a su reciente logro: ganar la Copa Brasil con el Corinthians.

En la cancha del Deportivo La Popular también dijeron presente otros jugadores de la Vinotinto como Jefferson Savarino, Miguel Navarro, entre otros.

El Corinthians se consagró campeón de la Copa de Brasil tras derrotar a al Vasco da Gama 2-1 en el Estadio Maracaná, luego del empate 0-0 en la ida en São Paulo.

Con este título, el cuadro paulista aseguró su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también disputará la Supercopa de Brasil frente a Flamengo.

Uno de los ganadores de la Copa Brasil fue el venezolano José ‘El Brujo’ Martínez, quien festejó por todo lo alto.

Tal celebración no fue aupada por los fanáticos venezolanos, quienes todavía llevan consigo el dolor de que la Vinotinto no haya alcanzado el repechaje rumbo al magno evento deportivo organizado por la FIFA.

Secuencia del partido Corinthians vs. Vasco da Gama:

El neerlandés Memphis Depay anotó el pasado domingo el gol de la victoria por 2-1 del Corinthians frente al Vasco da Gama en la final de la Copa de Brasil.

Yuri Alberto abrió el marcador en el minuto 18 y dio la asistencia a Memphis para anotar el segundo gol y definitivo, en una jugada colectiva en el minuto 63.

Nuno Moreira, de cabeza, anotó el gol del Vasco da Gama, en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, después del 0-0 de la ida, jugado el pasado miércoles en São Paulo.

El equipo carioca encajonó al Corinthians en la recta final del partido, pero no consiguió contrarrestar el tanto de Memphis, que fue determinante.

Para el Corinthians, este supone su cuarto título de copa, el primero desde 2009, y el segundo título del equipo en la temporada actual, después del campeonato paulista.

En la liga brasileña, este plantel ha permanecido toda la temporada en la zona media baja de la clasificación. Terminó en la decimotercera posición, con 47 puntos.

El título de copa, el segundo más importante de Brasil, supone además una inyección económica, por el premio de la competición, que ronda los 100 millones de reales (unos 18 millones de dólares).

