Viernes, 03 de octubre de 2025
La Vinotinto

Salen a la luz imágenes de jugador de La Vinotinto con el nuevo balón del Mundial y la nostalgia invade a los aficionados: "lo que pudo ser y no fue"

octubre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trionda/ Selección venezolana - Fotos EFE
Trionda fue presentado oficialmente por Adidas y representa con sus colores y elementos a los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

Se publicaron este viernes las imágenes de un jugador de La Vinotinto posando junto a Trionda, el nuevo balón de la Copa Mundial de la FIFA, en una campaña colaborativa con Adidas, que presentó oficialmente el jueves la pelota con la que se jugará el esperado certamen.

Las imágenes del futbolista venezolano se dan a conocer cuando faltan pocos días para que se cumpla un mes desde que Venezuela se quedó sin posibilidades de participar en su primera Copa del Mundo tras caer en casa por goleada ante Colombia, en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los aficionados se llenaron de nostalgia y especularon sobre la posibilidad de que la sesión de fotos se hubiese llevado a cabo antes de la eliminación de La Vinotinto, mientras que otros, dando por hecho que las imágenes se tomaron luego del fracaso por el repechaje, imaginaron al atacante vistiendo el uniforme de la selección para la sesión, en caso de estar todavía en camino por la clasificación.

El atacante de La Vinotinto en cuestión es Telasco Segovia, mediocampista ofensivo de 22 años que hizo parte de las piezas gráficas con las que Adidas presentó la esperada esférica que representa con sus colores y elementos a los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las fotografías, compartidas por el mismo Segovia en sus redes sociales y replicadas rápidamente por los aficionados, muestran al jugador del Inter de Miami con el balón en su mano derecha mirando seriamente a la cámara, mientras viste un conjunto de sudadera neutra de Adidas y una camiseta deportiva blanca de la misma marca de origen alemán.

El compañero del argentino Lionel Messi en el equipo de la Major League Soccer (MLS) tuvo otra toma en la que está dominando a Trionda sobre su cabeza, mientras aprecia el balón y sonríe, con el mismo vestuario.

Desde otro ángulo se ve nuevamente a Segovia dominando la pelota, pero esta vez con su muslo derecho, de nuevo apreciándolo mientras muestra, a su vez, las capacidades de control que tiene con la pelota.

"Telasco Segovia iba a ser el primer venezolano en presentar el balón del mundial, no puede ser", "pudo ser vestido de Vinotinto", "Telasco Segovia y Trionda, el balón de la Copa del Mundo 2026. Lo que pudo ser y no fue", reflexionaron varios hinchas acerca de las imágenes.

Segovia, cabe resaltar, fue convocado por el entrenador interino Oswaldo Vizcarrondo para hacer parte de la selección venezolana en la próxima fecha FIFA.

Los 'chamos' enfrentarán primero a Argentina el 10 de octubre y después a Belice el 14 del mismo, ambos duelos en territorio estadounidense, un destino que para los aficionados venezolanos resulta ser una paradoja al tratarse una de las sedes del Mundial que, para La Vinotinto, "pudo ser y no fue".

