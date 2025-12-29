NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Stan Wawrinka

"Estoy en paz": tenista ganador de múltiples torneos de Grand Slam tras anunciar que se retirará en 2026

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Stan Wawrinka y Novak Djokovic - AFP
El tenista de 40 años anunció este mes que planea retirarse, y que la United Cup en Perth, que comienza el viernes, marca el principio de su fin en las canchas.

El tres veces ganador de torneos de Grand Slam, Stan Wawrinka, declaró el lunes que estaba "en paz" con su decisión de que 2026 fuera su último año en el circuito, pero insistió en que aún tenía objetivos por cumplir.

"Por supuesto, sigo siendo un apasionado del tenis, del deporte que amo", declaró. "Lo que me dio, la emoción de jugar en un país diferente, volver aquí con tanta afición, tanto apoyo, así que voy a extrañar esa parte, eso seguro", afirmó.

El suizo aseveró que en los últimos meses ha tenido “tiempo para decidir” si iba a jugar un año más y que ahora lo tiene “bastante claro”. “Estoy contento con la decisión, estoy en paz con eso", afirmó.

Wawrinka ganó el Abierto de Australia en 2014, el Abierto de Francia un año después y el Abierto de Estados Unidos en 2016, en un momento en el que Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic dominaban el tenis masculino.

Ex número tres del mundo, ahora ocupa el puesto 157 del ranking tras sufrir lesiones, pero afirmó que trabajará con la misma intensidad que siempre esta temporada.

“Todavía quiero jugar buen tenis, todavía tengo objetivos. Ojalá pueda volver al top 100 y terminar en un buen ranking", dijo. "Quiero jugar todo el año, los grandes torneos, los principales, y veremos mi ranking en los próximos meses".

Wawrinka acumula 16 títulos ATP en su carrera, aunque su último triunfo fue en Ginebra en 2017.

Ganó el oro olímpico en dobles junto a Federer en Pekín 2008 y ayudó a Suiza a conseguir su primer triunfo en la Copa Davis en 2014.

Wawrinka lidera un equipo suizo que también cuenta con la número 11 del mundo, Belinda Bencic, en la United Cup de equipos mixtos, donde se enfrentarán a Francia e Italia.

