Fecha, hora y dónde ver el partido entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20: "Una medalla sería lo rescatable"

La selección Colombia se prepara para enfrentar a su equivalente de Francia en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 luego que ambos cayeran en semifinales contra Argentina y Marruecos, respectivamente.

Cargando aún con la frustración de la derrota contra La Albiceleste, los colombianos saldrán a buscar el resultado en Santiago de Chile, donde se está desarrollando el Mundial, una oportunidad para igualar su mejor actuación histórica en la categoría.

Se trata de un partido considerado muchas veces por los mismos equipos como un trámite tras el fracaso de haber sido eliminados en la competencia a un paso del objetivo principal, el título de la competencia. Sin embargo, no deja de ser una posibilidad de poder quedar en el podio y obtener una mejor calificación.

"Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia (...) Hay que masticar el dolor, tragarlo (...) Ahora hay que buscar llevarle el tercer lugar", lamentó el seleccionador César Torres en una entrevista postpartido tras la caída por la mínima diferencia en el último partido y agregó que lograr "una medalla sería lo rescatable, porque el sueño de nosotros era competir por el título".

El consuelo puede ser escaso para una selección colombiana que llegó invicta a las semifinales, a pesar de haber conseguido resultados discretos en la fase inicial: victoria 1-0 ante Arabia Saudita y empates con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

El déficit de gol, no obstante, lo superó en los duelos ante Sudáfrica (3-1) en octavos y España (3-2) en cuartos, donde el atacante Neyser Villarreal brilló con cinco anotaciones y se ubicó en el primer lugar de la tabla de artilleros del torneo junto al estadounidense Benjamin Cremaschi y el francés Lucas Michal.

Suspendido ante Argentina por acumulación de amarillas, Colombia extrañó el miércoles a Villarreal, quien llegó al Mundial precedido por su condición de máximo goleador del Sudamericano de la categoría, disputado entre enero y febrero en Venezuela, con ocho tantos.

Torres lo recupera para enfrentar a 'Los Bleus', incluyendo al lateral derecho Carlos Sarabia, también suspendido ante Argentina. Persiste, además, la duda sobre si el volante ofensivo Jordan Barrera, lesionado ante España, podrá superar la dolencia muscular que lo dejó fuera de las semifinales.

¿Cuándo juega Colombia contra Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 y dónde ver el partido?

La selección Colombia se enfrentará este sábado a Francia a las 2:00 p.m. de Colombia y el partido podrá ser visto en las pantallas del Canal RCN para televisión, así como desde la aplicación Canal RCN disponible para iOS y Android.

De imponerse a los galos en el Estadio Nacional, Colombia igualará su mejor resultado histórico en un Mundial Sub-20: en 2003, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda —actual seleccionador de Honduras— finalizó tercero en la cita de Emiratos Árabes Unidos.

En la otra orilla, Francia, campeón en 2013, llega al duelo no solo con la derrota en la semifinal ante Marruecos por penales (5-4 y 1-1 en 120 minutos), sino también con una actuación discreta en lo futbolístico.

Su desempeño apenas le alcanzó para clasificar a la segunda fase de la Copa del Mundo como la mejor de los cuatro terceros de la fase de grupos. Luego, en octavos, padeció hasta el último minuto de la prórroga ante Japón (1-0) y pasó sustos en cuartos ante la ultradefensiva Noruega (2-1).