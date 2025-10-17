NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Selección Colombia

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20: "Una medalla sería lo rescatable"

octubre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Mundial Sub-20 Colombia- Francia - Fotos AFP
Mundial Sub-20 Colombia- Francia - Fotos AFP
El entrenador de La Tricolor César Torres aseguró que el equipo buscará lograr el tercer lugar, aunque "el sueño era competir por el título".

La selección Colombia se prepara para enfrentar a su equivalente de Francia en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 luego que ambos cayeran en semifinales contra Argentina y Marruecos, respectivamente.

Cargando aún con la frustración de la derrota contra La Albiceleste, los colombianos saldrán a buscar el resultado en Santiago de Chile, donde se está desarrollando el Mundial, una oportunidad para igualar su mejor actuación histórica en la categoría.

o

Se trata de un partido considerado muchas veces por los mismos equipos como un trámite tras el fracaso de haber sido eliminados en la competencia a un paso del objetivo principal, el título de la competencia. Sin embargo, no deja de ser una posibilidad de poder quedar en el podio y obtener una mejor calificación.

"Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia (...) Hay que masticar el dolor, tragarlo (...) Ahora hay que buscar llevarle el tercer lugar", lamentó el seleccionador César Torres en una entrevista postpartido tras la caída por la mínima diferencia en el último partido y agregó que lograr "una medalla sería lo rescatable, porque el sueño de nosotros era competir por el título".

El consuelo puede ser escaso para una selección colombiana que llegó invicta a las semifinales, a pesar de haber conseguido resultados discretos en la fase inicial: victoria 1-0 ante Arabia Saudita y empates con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

o

El déficit de gol, no obstante, lo superó en los duelos ante Sudáfrica (3-1) en octavos y España (3-2) en cuartos, donde el atacante Neyser Villarreal brilló con cinco anotaciones y se ubicó en el primer lugar de la tabla de artilleros del torneo junto al estadounidense Benjamin Cremaschi y el francés Lucas Michal.

Suspendido ante Argentina por acumulación de amarillas, Colombia extrañó el miércoles a Villarreal, quien llegó al Mundial precedido por su condición de máximo goleador del Sudamericano de la categoría, disputado entre enero y febrero en Venezuela, con ocho tantos.

Torres lo recupera para enfrentar a 'Los Bleus', incluyendo al lateral derecho Carlos Sarabia, también suspendido ante Argentina. Persiste, además, la duda sobre si el volante ofensivo Jordan Barrera, lesionado ante España, podrá superar la dolencia muscular que lo dejó fuera de las semifinales.

¿Cuándo juega Colombia contra Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 y dónde ver el partido?

La selección Colombia se enfrentará este sábado a Francia a las 2:00 p.m. de Colombia y el partido podrá ser visto en las pantallas del Canal RCN para televisión, así como desde la aplicación Canal RCN disponible para iOS y Android.

De imponerse a los galos en el Estadio Nacional, Colombia igualará su mejor resultado histórico en un Mundial Sub-20: en 2003, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda —actual seleccionador de Honduras— finalizó tercero en la cita de Emiratos Árabes Unidos.

o

En la otra orilla, Francia, campeón en 2013, llega al duelo no solo con la derrota en la semifinal ante Marruecos por penales (5-4 y 1-1 en 120 minutos), sino también con una actuación discreta en lo futbolístico.

Su desempeño apenas le alcanzó para clasificar a la segunda fase de la Copa del Mundo como la mejor de los cuatro terceros de la fase de grupos. Luego, en octavos, padeció hasta el último minuto de la prórroga ante Japón (1-0) y pasó sustos en cuartos ante la ultradefensiva Noruega (2-1).

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial Sub 20

Copa Mundial del Fútbol

Fútbol

Selección de Francia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La presión de EE. UU. y la actividad de María Corina Machado buscan que los aliados de Maduro entiendan que no tienen otra opción que sublevarse": Ingacio Montes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Deportes

Ver más
Millonarios vs América juego destacado de la fecha 14 del FPC - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios y América, uno de los juegos más destacados de la fecha 14 de FPC; estos equipos se juegan su última chance para entrar en los ocho

Selección Colombia en el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Este es el rival confirmado de Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-20: fecha y hora del encuentro crucial

Jugadores de La Vinotinto tras la derrota ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Fotografías de jugador de La Vinotinto con el balón del Mundial 2026 generan reacciones en los aficionados: "La pecheada que pegamos fue descomunal"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Inflación en Venezuela / Foto AVN
Inflación en Venezuela

Inflación y devaluación: la verdadera guerra que libran los venezolanos a diario

Foto X: U.S. Marines @USMC
Intervención militar en Venezuela

"En 48 horas se acabaría la bulla": experto en seguridad sobre eventual operación terrestre contra el Cartel de los Soles en Venezuela

Congreso de los Diputados de España - Foto de referencia: EFE
Congreso de los Diputados

Congreso de España hundió proyecto de ley de competencias en inmigración pactado entre PSOE y Junts

Justicia Climática - Foto Canva
Crisis ambiental

Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

Millonarios vs América juego destacado de la fecha 14 del FPC - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios y América, uno de los juegos más destacados de la fecha 14 de FPC; estos equipos se juegan su última chance para entrar en los ocho

Nicolás Maduro/ Aviones de combate estadounidenses/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras detección de aeronaves estadounidenses, régimen venezolano "exige" al secretario de Guerra de EE. UU. "cesar de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista"

Embajada de los Estados Unidos - Fotos EFE
Embajada de Estados Unidos

"No te dejes engañar": embajada estadounidense hace importante advertencia con alerta de estafa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda