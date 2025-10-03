NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
La Vinotinto

Fotografías de jugador de La Vinotinto con el balón del Mundial 2026 generan reacciones en los aficionados: "La pecheada que pegamos fue descomunal"

octubre 3, 2025
Por: Luis Cifuentes
Jugadores de La Vinotinto tras la derrota ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
El reconocido jugador de la selección venezolana sorprendió al posar con el balón oficial del Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

La dura eliminación del Mundial 2026 de La Vinotinto, tras caer goleada ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en Maturín, sigue dando de qué hablar entre los aficionados.

Los hinchas de la selección siguen recordando la dura derrota por 6 a 3 hace menos de un mes que los dejó sin la posibilidad de disputar el repechaje al Mundial de 2026. En su lugar, la selección boliviana se quedó con el séptimo puesto y disputará la repesca en marzo próximo, meses antes de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas horas, un reconocido jugador de la selección venezolana sorprendió al posar con el balón oficial del Mundial y volvió traer a discusión la eliminación de la cita orbital.

Se trata del atacante del Inter de Miami, Telasco Segovia, quien apareció este viernes en varias fotografías con el balón oficial del Mundial que fue presentado hace pocas horas.

A Segovia se le vio muy a gusto en unas imágenes publicitarias de la marca alemana Adidas con el balón denominado Trionda en sus pies y hasta en su cabeza.

Las fotografías generaron todo tipo de reacciones en los aficionados, muchos de los cuales sintieron nostalgia por la posibilidad perdida de clasificar al primer mundial de su historia.

La pecheada que pegamos fue descomunal”; “Todo el mundo sabía que se perdía ese juego con Colombia, hasta los jugadores lo sabían”; “Es la VENEZOLANADA más grande de la historia del deporte del país"; “La venezolanada más histórica... De eso no se vuelve”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

La selección venezolana se enfrentará en la próxima doble fecha FIFA a Argentina y Belice, dos encuentros que se disputarán en Estados Unidos.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Repechaje al Mundial

Telasco Segovia

Inter de Miami

