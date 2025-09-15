NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Goleadores

Goleador europeo está a la espera del "papeleo y visa de trabajo" para unirse a un club latinoamericano

septiembre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Fútbol europeo/ Permisos de viaje - Fotos EFE y Canva de referencia
El exjugador del Manchester United, entretanto, compartirá vestuario con una leyenda del Real Madrid.

Un goleador europeo de gran trayectoria está a la espera del "papeleo y visa de trabajo" para unirse a un club latinoamericano que recientemente oficializó su histórico traspaso, pero aún no se ha incorporado oficialmente al club a falta de los documentos que requiere, según informó el propio entrenador.

Y es que, en las transferencias internacionales de los equipos deportivos, los deportistas, como cualquier tipo de trabajadores en el exterior, necesitan dejar al día todos sus papeles para empezar a desarrollar sus funciones dentro de su nueva institución.

Es por esa razón que el atacante, que llega a tierras latinoamericanas desde el viejo continente, no ha entrenado con el que será su nuevo club, pese a que este lo anunció como refuerzo desde el pasado viernes.

Se trata del delantero francés Anthony Martial, que jugará con el Club de Fútbol Monterrey, luego de que Los Rayados oficializaran el traspaso del que será el primer jugador de Francia en formar parte del conjunto mexicano.

"Anthony Martial se integra a los Rayados del Monterrey en una transferencia definitiva y con un contrato hasta 2027, con opción a un año más", anunció el viernes equipo regiomontano en un comunicado publicado su página web.

Domènec Torrent, entrenador español de Monterrey, no obstante, apuntó el domingo en entrevista postpartido que el exatacante del Manchester United se unirá a su disciplina "entre martes y miércoles" mientras resuelve temas "de papeleo y visa de trabajo".

Monterrey recuperó el liderato del fútbol mexicano tras ganar 1-0 en su visita el Querétaro el domingo en el estadio La Corregidora, por la octava fecha del torneo Apertura 2025, sin la presencia de una de sus figuras, el defensa español Sergio Ramos, por acumulación de amarillas.

Los Rayados destacaron "la velocidad, la técnica individual y versatilidad como delantero" de Martial, de 29 años, llegado procedente del AEK Atenas de Grecia, su último club en Europa antes de llegar a México.

En su nueva casa, Martial se reunirá con tres futbolistas que fueron sus compañeros en el Sevilla de España en la temporada 2021-2022: el mediocampista español Oliver Torres, el atacante argentino Lucas Ocampos y el extremo mexicano Jesús Corona.

Además, el internacional francés, que no defiende a su selección desde 2021, compartirá vestuario con otro referente español además de Sergio Ramos, el mediocampista Sergio Canales.

México será el quinto país en la carrera de Martial, que en su momento fue considerado uno de los grandes talentos de Francia. Antes jugó en su nación (Olympique de Lyon y Mónaco), en Inglaterra (Manchester United), en España (Sevilla) y más recientemente en Grecia (AEK Atenas).

Con la selección de Francia Martial debutó en 2015 y ha jugado 30 partidos, en los que anotó dos goles. Fue campeón de la Liga de Naciones de Europa en 2021 y finalista en la Eurocopa 2016.

Fundado en 1945, Los Rayados, que se han destacado en los últimos años por incluir talentos europeos de renombre en su plantilla, han sido campeones de la liga mexicana en cinco ocasiones: México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019.

Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

