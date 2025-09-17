Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero: el entrenador de Racing Club destaca el talento del colombiano

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas colombianos que más se ha destacado durante la última década en el fútbol de Argentina. El volante antioqueño de 32 años en aquel país ha vestido los colores de River Plate y Racing Club, escuadras con las que ha logrado sobresalir; no solo en el balompié de este país, también lo ha hecho a nivel internacional en las competencias Conmebol.

El también mediocampista de la selección Colombia ha levantado tres títulos a nivel internacional con equipos argentinos: Copa Libertadores 2018 (River), Recopa Sudamericana 2019 (River) y Copa Sudamericana 2024 (Racing).

En cada uno de los clubes en los que ha militado el volante antioqueño, se ha destacado por su técnica, visión de juego, regate y destreza con el balón en la generación de juego, cualidades que hoy en día son muy difíciles de encontrar; quienes lo han dirigido dan testimonio de eso.

Así lo dio a conocer recientemente el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, quien dirigió al colombiano en su paso por la escuadra de la Avellaneda. El técnico del conjunto celeste y blanco, en rueda de prensa finalizado el juego por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, trajo a la memoria a Juanfer.

VEA TAMBIÉN Así le fue a Luis Díaz en su estreno con el Bayern Múnich en el triunfo 3-1 frente al Chelsea en la Champions League o

El estratega argentino, aunque ha tenido destacadas actuaciones a nivel internacional con Racing, dejó ver que en su equipo le hace falta un jugador con las características del volante antioqueño: “Sí, nos falta (un jugador más creativo). “Falta un jugador como Juanfer”, señaló Costas sobre la ahora jugadora de River Plate.

A pesar de eso, indicó que ha tratado de acomodar el equipo de acuerdo con las habilidades de los jugadores que tiene dentro de la nómina actual. “Almendra te da juego, pero es distinto. Estábamos acostumbrados a otra clase de juego que hacíamos, que era más intenso, más dinámico. Capaz, hoy tenemos jugadores distintos y nos tenemos que ir acostumbrando; uno se tiene que adaptar a los jugadores que tienes”, dijo el técnico de Racing.

¿Cómo le fue a Juan Fernando Quintero en su paso por La Academia?

En su paso por Racing Club, el mediocampista colombiano disputó 54 encuentros entre las competencias del balompié argentino, como los torneos internacionales de la Conmebol, en los cuales tuvo la oportunidad de marcar en 13 oportunidades e hizo 11 asistencias.

VEA TAMBIÉN Mourinho está muy cerca de ser el nuevo entrenador de equipo donde juega una de las figuras de la selección Colombia o

Juanfer fue uno de los futbolistas destacados dentro del proceso de Gustavo Costas, que se proclamó campeón de la Copa Sudamericana de 2024, en la que el conjunto argentino venció 3-1 a Cruzeiro en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.