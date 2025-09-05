NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Aryna Sabalenka

"Eso no fue un grito, fue un rugido": la reacción de Aryna Sabalenka tras pasar a la final impactó al público del Abierto de Estados Unidos

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos. (EFE)
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos. (EFE)
Sabalenka defenderá su título de campeona del US Open en la final, pactada para este sábado, frente a la estadounidense Amanda Anisimova.

La tenista bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, estalló en euforia tras ganar su partido por las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el jueves, en el que se enfrentó a la local Jessica Pegula.

Tras ganar la última bola del encuentro, Sabalenka emitió un sonoro grito que generó impacto entre el público sentado en las gradas debido a lo ruidoso que resultó.

“La reacción de Aryna Sabalenka tras vencer a Pegula para llegar a la final del US Open. Eso no fue un grito, fue un rugido. A una victoria de distancia”, resumió sobre el momento la prestigiosa cuenta en X (antes Twitter), especializada en tenis, The Tennis Letter.

o

Sabalenka defenderá su título de campeona del US Open en la final, pactada para este sábado, frente a la estadounidense Amanda Anisimova, que frenó la resurrección de la japonesa Naomi Osaka en lo más alto del tenis mundial.

La bielorrusa tendrá la oportunidad de vengar su derrota ante Anisimova en las semifinales de Wimbledon en julio pasado.

Ávida de terminar el año con un título de Grand Slam, la bielorrusa se impuso el jueves en una tensa semifinal frente a la estadounidense Jessica Pegula. El choque era una reedición de la final del año pasado en Nueva York y esta vez Sabalenka pasó por muchos más apuros para derrotar a la jugadora local por 4-6, 6-3 y 6-4.

Pegula, barrida el año pasado en dos sets, tomó esta vez ventaja con el primer parcial empujada por los 23.000 aficionados de la pista central.

Tras una furiosa reacción de Sabalenka en el segundo parcial, Pegula tuvo cuatro pelotas de break para igualar el marcador en el tercero.

A diferencia de otras fatídicas noches en Nueva York, como su derrota en la final de 2023 ante Coco Gauff, Sabalenka manejó la presión con maestría y rebatió las oportunidades de quiebre con golpes de alta precisión.

"No sé cómo lo hice. Solo estaba rezando internamente y esperando lo mejor", dijo después Sabalenka. "Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria. Ella jugó un tenis increíble como siempre", reconoció la bielorrusa, que celebró con un sonoro rugido al convertir su tercera pelota de partido.

Aseveró que “quería desesperadamente” darse otra oportunidad, otra final". "Quiero demostrarme que aprendí esas duras lecciones y que puedo hacerlo mejor en las finales", recalcó Sabalenka a la prensa, que pugna también por ser la primera en repetir trofeo desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Sabalenka, de 27 años, no ha logrado este año ampliar su palmarés de tres títulos de Grand Slam. Anteriormente cayó en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon.

o

La segunda semifinal del torneo, entre tanto, deparó una dosis mayor de drama con el triunfo de Anisimova ante Osaka por 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y 6-3 tras casi tres horas de montaña rusa. Minutos antes de la una de la madrugada, el público pudo celebrar la presencia de una representante local en la final del sábado.

Anisimova, novena del ranking mundial, tendrá una segunda oportunidad de coronarse campeona de Grand Slam sólo 53 días después de ser avergonzada por Iga Swiatek en la final de Wimbledon por un doble 6-0.

"Este torneo es tan importante para mí, ha sido un sueño desde siempre", dijo Anisimova sobre el Abierto de Estados Unidos, donde siempre había caído antes de los octavos de final.

A los 24 años, Anisimova ha explotado esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental.

Frente a Osaka, otra tenista que paró su carrera por periodos de depresión, libró un emocionante pulso con un tenis de alta calidad y numerosos giros, con un total de 11 breaks.

Osaka, de 27 años, no logró culminar su mejor actuación en un Grand Slam desde su último título del Abierto de Australia de 2021.

La ex número uno mundial, que en agosto fue finalista del WTA 1000 de Canadá, está desplegando su mejor tenis desde que retomó la raqueta a principios de 2024 tras su maternidad.

Temas relacionados:

Aryna Sabalenka

Abierto de Estados Unidos

Nueva York

US Open

Jessica Pegula

Grand Slam

Torneo

Tenis

Tenista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Deportes

Ver más
Hinchada de la U. de Chile y de Independiente en Avellaneda - Foto AFP
Conmebol

Conmebol anuncia la descalificación a Independiente de la Copa Sudamericana: estas son las sanciones para los argentinos y para la U. de Chile

Álvaro Morata | Foto: EFE
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

Juan Pablo Montoya | Foto: AFP
Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya envió mensaje a quienes critican a la selección Colombia por perder en la final de la Copa América Femenina: “es la colombianada más grande del mundo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Oropeza - AFP
Entrevistas La Tarde

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Juicio de Álvaro Uribe - EFE y Canva
Juicio

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

Hinchada de la U. de Chile y de Independiente en Avellaneda - Foto AFP
Conmebol

Conmebol anuncia la descalificación a Independiente de la Copa Sudamericana: estas son las sanciones para los argentinos y para la U. de Chile

Álvaro Morata | Foto: EFE
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Juan Pablo Montoya | Foto: AFP
Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya envió mensaje a quienes critican a la selección Colombia por perder en la final de la Copa América Femenina: “es la colombianada más grande del mundo”

Foto de referencia del Ejército de EE. UU. (EFE)
Cartel de Los Soles

Estados Unidos ordena desplegar fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para enfrentar a cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano