"Eso no fue un grito, fue un rugido": la reacción de Aryna Sabalenka tras pasar a la final impactó al público del Abierto de Estados Unidos

La tenista bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, estalló en euforia tras ganar su partido por las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el jueves, en el que se enfrentó a la local Jessica Pegula.

Tras ganar la última bola del encuentro, Sabalenka emitió un sonoro grito que generó impacto entre el público sentado en las gradas debido a lo ruidoso que resultó.

“La reacción de Aryna Sabalenka tras vencer a Pegula para llegar a la final del US Open. Eso no fue un grito, fue un rugido. A una victoria de distancia”, resumió sobre el momento la prestigiosa cuenta en X (antes Twitter), especializada en tenis, The Tennis Letter.

Sabalenka defenderá su título de campeona del US Open en la final, pactada para este sábado, frente a la estadounidense Amanda Anisimova, que frenó la resurrección de la japonesa Naomi Osaka en lo más alto del tenis mundial.

La bielorrusa tendrá la oportunidad de vengar su derrota ante Anisimova en las semifinales de Wimbledon en julio pasado.

Ávida de terminar el año con un título de Grand Slam, la bielorrusa se impuso el jueves en una tensa semifinal frente a la estadounidense Jessica Pegula. El choque era una reedición de la final del año pasado en Nueva York y esta vez Sabalenka pasó por muchos más apuros para derrotar a la jugadora local por 4-6, 6-3 y 6-4.

Pegula, barrida el año pasado en dos sets, tomó esta vez ventaja con el primer parcial empujada por los 23.000 aficionados de la pista central.

Tras una furiosa reacción de Sabalenka en el segundo parcial, Pegula tuvo cuatro pelotas de break para igualar el marcador en el tercero.

A diferencia de otras fatídicas noches en Nueva York, como su derrota en la final de 2023 ante Coco Gauff, Sabalenka manejó la presión con maestría y rebatió las oportunidades de quiebre con golpes de alta precisión.

"No sé cómo lo hice. Solo estaba rezando internamente y esperando lo mejor", dijo después Sabalenka. "Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria. Ella jugó un tenis increíble como siempre", reconoció la bielorrusa, que celebró con un sonoro rugido al convertir su tercera pelota de partido.

Aseveró que “quería desesperadamente” darse otra oportunidad, otra final". "Quiero demostrarme que aprendí esas duras lecciones y que puedo hacerlo mejor en las finales", recalcó Sabalenka a la prensa, que pugna también por ser la primera en repetir trofeo desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Sabalenka, de 27 años, no ha logrado este año ampliar su palmarés de tres títulos de Grand Slam. Anteriormente cayó en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon.

La segunda semifinal del torneo, entre tanto, deparó una dosis mayor de drama con el triunfo de Anisimova ante Osaka por 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y 6-3 tras casi tres horas de montaña rusa. Minutos antes de la una de la madrugada, el público pudo celebrar la presencia de una representante local en la final del sábado.

Anisimova, novena del ranking mundial, tendrá una segunda oportunidad de coronarse campeona de Grand Slam sólo 53 días después de ser avergonzada por Iga Swiatek en la final de Wimbledon por un doble 6-0.

"Este torneo es tan importante para mí, ha sido un sueño desde siempre", dijo Anisimova sobre el Abierto de Estados Unidos, donde siempre había caído antes de los octavos de final.

A los 24 años, Anisimova ha explotado esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental.

Frente a Osaka, otra tenista que paró su carrera por periodos de depresión, libró un emocionante pulso con un tenis de alta calidad y numerosos giros, con un total de 11 breaks.

Osaka, de 27 años, no logró culminar su mejor actuación en un Grand Slam desde su último título del Abierto de Australia de 2021.

La ex número uno mundial, que en agosto fue finalista del WTA 1000 de Canadá, está desplegando su mejor tenis desde que retomó la raqueta a principios de 2024 tras su maternidad.