La sentida carta de despedida del ‘Bocha’ Batista tras ser destituido como técnico de la Vinotinto

La selección de Venezuela vivió una de sus peores jornadas mundialistas en la última fecha de las eliminatorias, pues no logró el objetivo de llegar al repechaje pese a tener la mejor opción y terminó goleado en su propia casa por Colombia.

La Vinotinto recibió una paliza en Maturín de manos de la ‘tricolor’ que le propinó una goleada de 6-3 y pese a que este resultado igual favorecía a los dirigidos por el Bocha Batista, en El Alto, Bolivia derrotó por la mínima diferencia a Brasil dejando sin opciones a Venezuela.

Este fracaso terminó con el despedido del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista que venía siendo muy criticado desde la Copa América que se disputó en Estados Unidos.

“La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa a la opinión pública que, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando "Bocha" Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, dice el comunicado con el que se oficializó la salida del DT.

Al tiempo, el Bocha publicó un escrito en su cuenta de Instagram despidiéndose de su cargo, de los jugadores y del pueblo venezolano, agradeciéndoles por el apoyo y el respaldo, y aseverando que “esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino”.

“El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino”, manifestó el entrenador.

“Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro. Gracias, de corazón”, concluyó Batista.

Venezuela ya piensa en los amistosos que jugará en las fechas FIFA venideras mientras se busca técnico en propiedad y se renuevan las ilusiones para el clasificatorio del mundial del 2030.

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca disputó un mundial de fútbol. La ampliación del torneo a 48 selecciones en 2026, que llevó a mayor número de cupos por región, daba por primera vez una chance para la Vinotinto.

Batista asumió el comando de la selección en marzo de 2023 tras la salida repentina de su compatriota José Pekerman, de quien era asistente de campo. Venezuela fue su primera experiencia al mando de una selección absoluta.