Martes, 30 de diciembre de 2025
Cristiano Ronaldo

"Los deportistas que cambian el juego detienen el tiempo": así fue la colosal dedicatoria de Cristiano Ronaldo a Novak Djokovic en medio de cita que los unió

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
El delantero portugués Cristiano Ronaldo. (EFE)
Los deportistas se vieron en el Globe Soccer Award, premio que nació inspirado en los Globe Sport Award, pero con una visión que excede al fútbol y una fuerte influencia de CR7.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo dedicó unas palabras al tenista serbio Novak Djokovic, que sorprendieron a algunos por estar llenas de elogios y frases de admiración, en medio de la entrega del premio Globe Sport Award que se entregó por primera vez el pasado domingo 28 de diciembre.

El nuevo premio, que en su primera edición fue ganado por Novak Djokovic, fue creado para reconocer a los deportistas más influyentes del mundo del deporte.

En medio de la ceremonia de premiación de ‘Nole’, Cristiano Ronaldo dirigió sus sentidas palabras al tenista.

“Los deportistas que cambian el juego detienen el tiempo. Son atemporales. Felicitaciones, Novak Djokovic, por tener en tus manos el tan merecido primer Globe Sport Award (Premio Globe Soccer)”, expresó Ronaldo sobre el serbio.

El Globe Soccer Award nació inspirado en los Globe Sport Award, pero con una visión que excede al fútbol y una fuerte influencia de Cristiano Ronaldo.

El portugués, cabe resaltar, pasa los últimos momentos de su destacada carrera en el club saudí del Al-Nassr al que llegó en diciembre de 2022 días después del Mundial de Qatar.

Desde su arribo a Arabia Saudita, Ronaldo, de 40 años, no ha parado de marcar goles pese a que muchos lo daban por retirado.

De hecho, en Arabia Saudita ha logrado llegar a los 956 goles de su carrera por lo que muchos estiman que podría alcanzar la cifra de los 1.000 antes del retiro si se lo permite su estado físico que ha probado, de momento, estar en óptimas condiciones.

El palmarés del portugués en su carrera incluye cinco Champions League, que obtuvo con el Manchester United, en una ocasión, y con el Real Madrid, cuatro veces, así como La Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League que ganó con Portugal en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

El Campeonato Mundial de Clubes lo ganó, entre tanto, cuatro veces: una con el Manchester United y tres con el Real Madrid.

