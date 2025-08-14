Luis Díaz se prepara para jugar su primera final con el Bayern Múnich y podría convertirse en el cuarto colombiano en levantar importante torneo en Alemania

El extremo de selección Colombia Luis Díaz vive una nueva experiencia en su carrera deportiva tras su paso exitoso por el Liverpool, escuadra con la cual se coronó campeón en cinco oportunidades. Durante su estadía en el conjunto inglés, el Guajiro levantó dos títulos de Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League.

Ahora, en Alemania, su nueva casa, el futbolista cafetero se prepara para jugar su primera final con su nuevo club, el Bayern Múnich, equipo con el que él firmó por cuatro temporadas.

Lucho ya tuvo la oportunidad de sumar un par de minutos con los Bávaros en los juegos amistosos de pretemporada, en los cuales su club salió como vencedor ante el Lyon, Tottenham y Grasshopper.

Aunque hasta el momento, el futbolista colombiano no ha logrado marcar con el conjunto alemán, sus actuaciones y participación dentro del terreno de juego han dejado una gran impresión.

El primer desafío de Lucho Díaz con los Bávaros

Tras una gran pretemporada con Bayern Múnich, el delantero Luis Díaz se prepara para afrontar su primer reto de manera oficial con el equipo alemán. El próximo sábado 16 de agosto se enfrentará al Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena por la Supercopa de Alemania.

VEA TAMBIÉN "No merecíamos este título": la confesión de Luis Enrique tras levantar la Supercopa de Europa con el PSG o

En ese encuentro se espera que el extremo cafetero debute de manera oficial con “Los Rojos”, escuadra que buscará su décimo primer título en este certamen que reúne al campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania.

Se espera que el guajiro tenga una gran actuación y supere los números que tuvo durante los juegos amistosos de la pretemporada, en los cuales sumó un total de 151 minutos, desempeño que fue calificado por una puntuación mayor a 6.4 según portales de estadísticas y datos deportivos.

De proclamarse campeón el Bayern Múnich de la Supercopa de Alemania, el extremo colombiano se convertiría en el cuarto colombiano en levantar el título de este certamen.

¿Cuáles son los futbolistas cafeteros campeones de la Supercopa alemana?

El primer jugador colombiano en ser campeón de esta competencia fue el delantero Adrián Ramos, quien en el año 2015 se proclamó campeón de esta competencia con el Borussia Dortmund, escuadra que venció al conjunto Bávaro en aquella oportunidad.

James Rodríguez, aunque no hizo parte de los convocados del Bayern Múnich que levantaron los títulos en los años 2017 y 2018, el hacer parte de la plantilla de “Los Rojos” en aquel entonces lo hace parte de los futbolistas cafeteros que levantó el título de la Supercopa de Alemania.

VEA TAMBIÉN Conmebol anticipa que el formato de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 "será totalmente distinto" y con menos cupos disponibles o

Situación similar pasó con el centrocampista Gustavo Puerta, quien tampoco hizo parte de los convocados para gran final de esta competencia en el año 2024. Hacía parte de las filas del Bayer Leverkusen, vigente campeón de esta competencia.

El Stuttgart se enfrentará con el Bayern Múnich a partir de la 1:30 p.m., hora de Colombia.