Richard Ríos marcó el autogol con el que Benfica sumó su segunda derrota en Champions League ante Chelsea

El Chelsea se impuso este martes 1-0 al Benfica en la segunda jornada de la fase de liguilla de la Champions, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresaba a Stamford Bridge.

El exentrenador de los Blues vio cómo los suyos se inclinaban por un solitario gol, anotado contra su portería por el defensa colombiano Richard Ríos, que empujó involuntariamente hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejando Garnacho a los 17 minutos del primer tiempo.

El autogol del volante de la selección Colombia terminó marcando la segunda derrota de Benfica en Champions League, que en su debut cayó sorpresivamente por 3 a 2 en condición de local ante el Qarabağ de Azerbaiyán.

Mourinho, que ha entrenado en dos ocasiones al Chelsea, ganó tres Premier League con el club londinense y un total de siete títulos, transformando al club en uno de los más potentes de Europa.

El portugués inició la temporada en el banquillo del Fenerbahçe turco, pero fue despedido en agosto y firmó en septiembre por el Benfica, club al que ya había entrenado en los inicios de su carrera.

El martes, con una atmósfera embriagada por el reencuentro entre el entrenador y su antigua afición, el partido no tardó en ponerse en su contra, tras el error de Ríos, que a la postre decantó el partido.

Desde que abandonó el Chelsea en 2015, Mourinho no ha vencido en el estadio londinense en ninguna de sus siete visitas, a cargo del Manchester United, Tottenham y ahora Benfica.

"Una derrota siempre es una derrota, pero siento que puede ser un punto de inicio para nosotros, hicimos un partido sólido", estimó 'Mou'.

El resultado fue mucho mejor recibido en el banquillo contrario. El Chelsea, que había perdido tres de sus últimos cuatro partidos, suma su primera victoria en la presente Liga de Campeones, tras haber arrancado la campaña europea con derrota 3-1 en la cancha del Bayern Múnich.

El club inglés adquiere además una posición de fuerza antes de recibir el sábado en Premier League al líder Liverpool, que cayó este martes en Turquía contra el Galatasaray (1-0).