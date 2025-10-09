NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Mundial 2026

Selección se debate por quién debe ser su 9 en el Mundial 2026 ante la ausencia de un referente por primera vez en siete años

octubre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Entrenamiento de selección para Eliminatorias - Foto EFE
Entrenamiento de selección para Eliminatorias - Foto EFE
El equipo nacional está cerca de clasificarse para la máxima cita mientras que uno de sus delanteros no fue convocado por decisión técnica.

Una selección que está cerca de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se debate por quién debe ser el 9 que se afiance en la plantilla cuando faltan meses para el esperado certamen.

Y es que el delantero que varios aficionados esperaban que fuera el atacante principal del combinado en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, no pasa por su mejor momento pues lleva casi dos meses sin marcar, por lo que se ha quedado fuera de la última convocatoria.

o

Varios nombres suenan para el equipo que ya consiguió coronarse campeón del Mundial en el presente siglo, por lo que los que tienen posibilidades de ocupar ese lugar esperan estar a la altura para reemplazar al jugador que tuvo un recorrido importante por varios equipos de Europa.

Se trata de Álvaro Morata, quien es una de las principales ausencias en la última convocatoria de España por decisión técnica del seleccionador Luis de la Fuente.

Desde 2018 Morata no se caía de un llamado nacional por decisión del entrenador, pero su pobre rendimiento en el Como, club italiano en el que juega, hizo que desapareciera de la lista para los partidos contra Georgia el sábado en Elche y Bulgaria el martes en Valladolid, duelos clasificatorios para el Mundial.

Su descarte ha avivado la lucha por quién puede ser el centrodelantero de La Roja, posición en la que Mikel Oyarzabal y Ferran Torres tienen ventaja, aunque no hay que dejar por fuera a otros jugadores como Borja Iglesias, Samu Aghehowa e incluso el juvenil del Real Madrid Gonzalo García.

o

Oyarzabal, por ahora, tiene altas chances de quedarse con el puesto en el once inicial. El guipuzcoano, que marcó el tanto de la victoria a España ante Inglaterra (2-1) en la final de la pasada Eurocopa, goza de la total confianza de De la Fuente desde las categorías inferiores.

Esa es la razón por la que el entrenador decidió que Oyarzabal fuera uno de los capitanes, aunque no le correspondiera por número de partidos jugados, según la prensa española.

Con la absoluta, el jugador nacido en Eibar ha anotado 17 goles en 47 partidos, diez de ellos en los dos años y medio que el técnico riojano lleva al frente de la selección.

Sin embargo, sus números en esta temporada con la Real Sociedad en LaLiga no están siendo destacados y suma sólo dos dianas en ocho encuentros del campeonato.

Ferran Torres, por su parte, se posiciona como otro candidato por el 9. El delantero del Barcelona ha asumido la titularidad del equipo azulgrana llegando a desplazar al polaco Robert Lewandowski que no goza de una buena actualidad.

El valenciano, que suma cinco goles en diez enfrentamientos este curso, se compenetra a la perfección con Lamine Yamal, lo que puede ayudar a que De la Fuente tome una decisión a su favor.

Además, Torres ha demostrado su efectividad con la elástica de la selección: 22 tantos en 50 partidos, casi uno cada dos encuentros.

Hay otros delanteros que han entrado en la lucha. Entre ellos figura Samu Aghehowa, un jugador que De la Fuente conoce bastante bien durante su paso por las categorías inferiores.

El futbolista, que consiguió oro en los Juegos Olímpicos de París, se ha ganado además la titularidad en el Oporto a base de goles: cinco en siete partidos de la liga portuguesa esta temporada.

También estará a prueba Iglesias, que suplirá la baja de Yamal tras sufrir una caída en el pubis. El delantero del Celta de Vigo, en estado de gracia con su club, vuelve al combinado español más de dos años después de su último llamado.

El 'Panda' fue premiado por su arranque esta temporada, en la que ha firmado seis tantos en diez encuentros —cuatro en LaLiga y dos en la Europa League—, convirtiéndose así en pieza clave del Celta.

o

Es probable, entretanto, que De la Fuente también siga la evolución de Gonzalo, convocado con la Sub-21.

El madrileño, que sorprendió este verano tras acabar como Bota de Oro del Mundial de Clubes con cuatro goles, renovó con el Real Madrid hasta 2030 y está por delante del brasileño Endrick en su equipo.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Fútbol

Clasificados del Mundial

Selección de España

Álvaro Morata

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Deportes

Ver más
Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

"Gracias por tanto y perdón por tan poco": emotivo mensaje de referente de La Vinotinto a los aficionados tras la eliminación

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol revela el equipo ideal de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos, incluido Lerma, fueron elegidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Agentes federales | Foto AFP
Migrantes

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

"Gracias por tanto y perdón por tan poco": emotivo mensaje de referente de La Vinotinto a los aficionados tras la eliminación

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

Carlos A. Giménez y Nicolás Maduro (EFE)
Carlos A. Giménez

"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol revela el equipo ideal de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos, incluido Lerma, fueron elegidos

Pete Hegseth - Foto AFP
Pete Hegseth

"Si nuestros enemigos deciden tontamente desafiarnos, serán aplastados": Secretario de guerra de Estados Unidos

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda