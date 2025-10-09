Selección se debate por quién debe ser su 9 en el Mundial 2026 ante la ausencia de un referente por primera vez en siete años

Una selección que está cerca de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se debate por quién debe ser el 9 que se afiance en la plantilla cuando faltan meses para el esperado certamen.

Y es que el delantero que varios aficionados esperaban que fuera el atacante principal del combinado en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, no pasa por su mejor momento pues lleva casi dos meses sin marcar, por lo que se ha quedado fuera de la última convocatoria.

Varios nombres suenan para el equipo que ya consiguió coronarse campeón del Mundial en el presente siglo, por lo que los que tienen posibilidades de ocupar ese lugar esperan estar a la altura para reemplazar al jugador que tuvo un recorrido importante por varios equipos de Europa.

Se trata de Álvaro Morata, quien es una de las principales ausencias en la última convocatoria de España por decisión técnica del seleccionador Luis de la Fuente.

Desde 2018 Morata no se caía de un llamado nacional por decisión del entrenador, pero su pobre rendimiento en el Como, club italiano en el que juega, hizo que desapareciera de la lista para los partidos contra Georgia el sábado en Elche y Bulgaria el martes en Valladolid, duelos clasificatorios para el Mundial.

Su descarte ha avivado la lucha por quién puede ser el centrodelantero de La Roja, posición en la que Mikel Oyarzabal y Ferran Torres tienen ventaja, aunque no hay que dejar por fuera a otros jugadores como Borja Iglesias, Samu Aghehowa e incluso el juvenil del Real Madrid Gonzalo García.

Oyarzabal, por ahora, tiene altas chances de quedarse con el puesto en el once inicial. El guipuzcoano, que marcó el tanto de la victoria a España ante Inglaterra (2-1) en la final de la pasada Eurocopa, goza de la total confianza de De la Fuente desde las categorías inferiores.

Esa es la razón por la que el entrenador decidió que Oyarzabal fuera uno de los capitanes, aunque no le correspondiera por número de partidos jugados, según la prensa española.

Con la absoluta, el jugador nacido en Eibar ha anotado 17 goles en 47 partidos, diez de ellos en los dos años y medio que el técnico riojano lleva al frente de la selección.

Sin embargo, sus números en esta temporada con la Real Sociedad en LaLiga no están siendo destacados y suma sólo dos dianas en ocho encuentros del campeonato.

Ferran Torres, por su parte, se posiciona como otro candidato por el 9. El delantero del Barcelona ha asumido la titularidad del equipo azulgrana llegando a desplazar al polaco Robert Lewandowski que no goza de una buena actualidad.

El valenciano, que suma cinco goles en diez enfrentamientos este curso, se compenetra a la perfección con Lamine Yamal, lo que puede ayudar a que De la Fuente tome una decisión a su favor.

Además, Torres ha demostrado su efectividad con la elástica de la selección: 22 tantos en 50 partidos, casi uno cada dos encuentros.

Hay otros delanteros que han entrado en la lucha. Entre ellos figura Samu Aghehowa, un jugador que De la Fuente conoce bastante bien durante su paso por las categorías inferiores.

El futbolista, que consiguió oro en los Juegos Olímpicos de París, se ha ganado además la titularidad en el Oporto a base de goles: cinco en siete partidos de la liga portuguesa esta temporada.

También estará a prueba Iglesias, que suplirá la baja de Yamal tras sufrir una caída en el pubis. El delantero del Celta de Vigo, en estado de gracia con su club, vuelve al combinado español más de dos años después de su último llamado.

El 'Panda' fue premiado por su arranque esta temporada, en la que ha firmado seis tantos en diez encuentros —cuatro en LaLiga y dos en la Europa League—, convirtiéndose así en pieza clave del Celta.

Es probable, entretanto, que De la Fuente también siga la evolución de Gonzalo, convocado con la Sub-21.

El madrileño, que sorprendió este verano tras acabar como Bota de Oro del Mundial de Clubes con cuatro goles, renovó con el Real Madrid hasta 2030 y está por delante del brasileño Endrick en su equipo.