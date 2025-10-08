NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Cristiano Ronaldo busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

“Si pudiera, jugaría solo fútbol para la selección”. Cristiano Ronaldo, el histórico futbolista que busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva

octubre 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
CR7, a sus 40 años, considera que aún le queda mucho fútbol por aportar, tanto a su actual equipo como a su selección.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo cuenta con una amplia trayectoria futbolística llena de logros, títulos y marcas históricas, que lo catalogan como uno de los mejores futbolistas del mundo.

En la más reciente gala de los Portugal Football Globes, CR7 fue uno de los grandes invitados al evento, en el cual recibió el trofeo de Prestigio como reconocimiento a su exitosa carrera deportiva en la que ha logrado sobresalir tanto con la selección de su país como en los diferentes clubes en los que ha jugado.

Cristiano Ronaldo, quien desde el año 2002 representa a su país con la absoluta y con la cual durante más de dos décadas de trayectoria en las que ha logrado títulos como la Eurocopa y la Nations League, hoy a sus 40 años considera que aún tiene mucho por aportar y demostrar futbolísticamente.

“Llevo 22 años en la Selección, creo que eso habla por sí mismo, la pasión que tengo por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar con la Selección”, dijo el histórico futbolista en medio de su intervención, tras recibir el galardón.

Asimismo, indicó que, si dentro de sus posibilidades estuviera elegir entre jugar en un equipo o representar a su país, sin pensarlo dos veces se iría de frente con el combinado luso: “Digo muchas veces: si pudiera, jugaría al fútbol solo por la Selección, no jugaría por ningún otro club, porque es el culmen y la cima de un jugador de fútbol”.

¿Hasta cuándo jugará fútbol Cristiano Ronaldo?

El delantero portugués, con amplia trayectoria a sus 40 años, ha sido cuestionado en muchas oportunidades sobre cuándo pondrá fin a su carrera como futbolista profesional, ante lo cual considera que aún cuenta con las capacidades suficientes para seguir batiendo récords, como lo es llegar a los 1000 goles.

“Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Aún estoy produciendo buenas cosas, estoy ayudando a mi club y a la Selección”, expresó CR7, quien actualmente ostenta 946 tantos.

De igual manera, el atacante que ha vestido los colores de equipos como el Sporting Club, Manchester United, Real Madrid, Juventus de Turín y Al-Nassr, tiene claro que cuando decida ponerle fin a su carrera como futbolista profesional se irá “pleno” por haber dado lo “mejor de sí”, por eso se ha propuesto “disfrutar al máximo” los años que le queden, siendo consciente de que probablemente sean pocos: “Sé que no me quedan muchos años para jugar”.

Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro a lo largo de su historia, tiene claro su objetivo más próximo con la selección de Portugal, el cual es clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

Al evento también asistieron otros referentes del combinado luso, quienes en medio de su proceso fueron compañeros de CR7 antes poner punto final a su carrera futbolística, como Rui, Pepe, Jorge Andrade, Quaresma.

Ante la presencia de sus excompañeros de selección, Ronaldo señaló que: “Los veo y digo ‘Todavía sigo aquí'. Sé que ya deben estar cansados de seguir viéndome en estas ceremonias. Pero creo que todavía sigo aportando muchas cosas a la Selección y al fútbol", puntualizó el “Bicho

