NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Balón de Oro

Solo cuatro sudamericanos aparecen en la lista de los nominados al Balón de Oro 2025

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Balón de Oro - Foto (AFP)
Balón de Oro - Foto (AFP)
El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.

La revista France Football reveló este jueves la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, el máximo galardón individual en el futbol mundial que se entregará el próximo 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet en París (Francia).

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales favoritos para ganar el Balón de Oro 2025, según la prensa internacional. Ambos jugadores han tenido un rendimiento excepcional en la temporada anterior, lo que les ha valido ser considerados entre los mejores del mundo.

El PSG lidera con nueve nominados, seguido por el Barcelona con cuatro y el Real Madrid con dos candidatos al Balón de Oro.

o

El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.

Este año, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad.

Los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos.

Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

o

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.

Luego de tener a los diez mejores candidatos deberán ordenarlos por puntos en una escala del 15 al 1.

Con esto, el mundo del fútbol queda a la expectativa de quiénes serán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí como los ganadores del Balón de Oro.

Nominados al Balón de Oro 2025

  • Ousmane Dembelé (París Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Desiré Doué (París Saint-Germain)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal)
  • Achraf Hakimi (París Saint-Germain)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (París Saint-Germain)
  • Joao Neves (París-Saint-Germain)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (París Saint-Germain)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Vitinha (París Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Temas relacionados:

Balón de Oro

Fútbol

Futbolistas

Premios

Nominados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Rodrygo Silva de Goes , futbolista brasileño - Foto: EFE
Liverpool

La cuantiosa cifra que el Liverpool pone sobre la mesa por Rodrygo para llenar la vacante que dejaría Luis Díaz

Cristiano Ronaldo, futbolista / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: EFE
Al-Nassr

Es compañero de Cristiano Ronaldo en la selección y ahora también acompañará a 'CR7' en la Saudí Pro League: Al Nassr confirmó el fichaje

Atlético Bucaramanga festeja la obtención de su primer título en Colombia - Foto: EFE
Atlético Bucaramanga

Jugador del Atlético Bucaramanga fue víctima de los 'motoladrones' que se llevaron un millonario botín

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Rodrygo Silva de Goes , futbolista brasileño - Foto: EFE
Liverpool

La cuantiosa cifra que el Liverpool pone sobre la mesa por Rodrygo para llenar la vacante que dejaría Luis Díaz

Ozzy Osbourne | Foto: EFE
Ozzy Osbourne

Revelan que la causa de la muerte de Ozzy Osbourne fue un paro cardíaco, según el certificado de defunción

Álvaro Uribe | Foto: EFE
Álvaro Uribe

“Hoy enfrenta un anuncio de condena construido sobre una cadena de irregularidades”: expresidentes del Grupo IDEA se pronuncian sobre el caso contra Álvaro Uribe

Agentes de la policía tailandesa en medio de recientes enfrentamientos con Camboya. (EFE)
Tailandia

Tailandia y Camboya se atacan con cazas y artillería en sus peores enfrentamientos en 15 años

Cristiano Ronaldo, futbolista / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: EFE
Al-Nassr

Es compañero de Cristiano Ronaldo en la selección y ahora también acompañará a 'CR7' en la Saudí Pro League: Al Nassr confirmó el fichaje

Trasplante de corazón con robot quirúrgico | Foto Canva
Trendiando

Histórico: realizan el primer trasplante de corazón con un robot sin abrir el pecho

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano