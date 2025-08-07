Solo cuatro sudamericanos aparecen en la lista de los nominados al Balón de Oro 2025

La revista France Football reveló este jueves la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, el máximo galardón individual en el futbol mundial que se entregará el próximo 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet en París (Francia).

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales favoritos para ganar el Balón de Oro 2025, según la prensa internacional. Ambos jugadores han tenido un rendimiento excepcional en la temporada anterior, lo que les ha valido ser considerados entre los mejores del mundo.

El PSG lidera con nueve nominados, seguido por el Barcelona con cuatro y el Real Madrid con dos candidatos al Balón de Oro.

El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.

Este año, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad.

Los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos.

Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.

Luego de tener a los diez mejores candidatos deberán ordenarlos por puntos en una escala del 15 al 1.

Con esto, el mundo del fútbol queda a la expectativa de quiénes serán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí como los ganadores del Balón de Oro.

Nominados al Balón de Oro 2025