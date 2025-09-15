El Bayern de Luis Díaz ante Chelsea y Juventus contra Dortmund: estos son los partidos más atractivos de la primera jornada de la Champions League

Este martes se abrirá el telón de la UEFA Champions League 2025-2026, el torneo de clubes más importante del mundo.

Los 18 juegos se disputarán entre martes, miércoles y jueves con una agenda de partidos más que atractiva con los jugadores colombianos como protagonistas.

El primer jugador colombiano que entrará en acción será Richard Ríos, quien con el Benfica jugará su primer encuentro en Champions League este martes ante el Qarabağ de Azerbaiyán.

Ese mismo día, Juventus será local ante el Dortmund y Real Madrid hará lo propio contra el Marsella francés.

El miércoles será el turno para el atacante colombiano Luis Díaz que milita en el Bayern Múnich y tendrá su debut en el torneo continental europeo con el equipo alemán.

Precisamente, el equipo de Múnich será protagonista de uno de los encuentros más atractivos de la jornada al enfrentar al Chelsea de Inglaterra. Este encuentro se disputará el miércoles 17 de septiembre.

En otros partidos del miércoles y jueves, Liverpool se medirá al Atlético de Madrid, Newcastle a Barcelona y Manchester City a Napoli.

VEA TAMBIÉN "Le fallamos al fútbol y a la arepa": Venezuela también perdió el Mundial de Desayunos ante sorpresivo país tras eliminación de la Copa del Mundo o

Esta es la jornada completa de la UEFA Champions League:

Martes

PSV Eindhoven - Union St-Gilloise

Athletic - Arsenal

Tottenham - Villarreal

Benfica - Qarabag

Real Madrid - Marsella

Juventus - Borussia Dortmund

Miércoles

Slavia Praga - Bodo/Glimt

Olympiacos - Pafos FC

Liverpool - Atlético de Madrid

Ajax - Inter

Bayern Múnich - Chelsea

París SG – Atalanta

Jueves

FC Brujas - Mónaco

FC Copenhague - Bayer Leverkusen

Manchester City - Nápoles

Sporting de Lisboa - Kairat Almaty

Newcastle - Barcelona

Eintracht Fráncfort - Galatasaray