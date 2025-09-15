El Bayern de Luis Díaz ante Chelsea y Juventus contra Dortmund: estos son los partidos más atractivos de la primera jornada de la Champions League
Este martes se abrirá el telón de la UEFA Champions League 2025-2026, el torneo de clubes más importante del mundo.
Los 18 juegos se disputarán entre martes, miércoles y jueves con una agenda de partidos más que atractiva con los jugadores colombianos como protagonistas.
El primer jugador colombiano que entrará en acción será Richard Ríos, quien con el Benfica jugará su primer encuentro en Champions League este martes ante el Qarabağ de Azerbaiyán.
Ese mismo día, Juventus será local ante el Dortmund y Real Madrid hará lo propio contra el Marsella francés.
El miércoles será el turno para el atacante colombiano Luis Díaz que milita en el Bayern Múnich y tendrá su debut en el torneo continental europeo con el equipo alemán.
Precisamente, el equipo de Múnich será protagonista de uno de los encuentros más atractivos de la jornada al enfrentar al Chelsea de Inglaterra. Este encuentro se disputará el miércoles 17 de septiembre.
En otros partidos del miércoles y jueves, Liverpool se medirá al Atlético de Madrid, Newcastle a Barcelona y Manchester City a Napoli.
Esta es la jornada completa de la UEFA Champions League:
Martes
PSV Eindhoven - Union St-Gilloise
Athletic - Arsenal
Tottenham - Villarreal
Benfica - Qarabag
Real Madrid - Marsella
Juventus - Borussia Dortmund
Miércoles
Slavia Praga - Bodo/Glimt
Olympiacos - Pafos FC
Liverpool - Atlético de Madrid
Ajax - Inter
Bayern Múnich - Chelsea
París SG – Atalanta
Jueves
FC Brujas - Mónaco
FC Copenhague - Bayer Leverkusen
Manchester City - Nápoles
Sporting de Lisboa - Kairat Almaty
Newcastle - Barcelona
Eintracht Fráncfort - Galatasaray