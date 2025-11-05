NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
FIFA

"Van a quedar patas arriba": la advertencia del presidente de la FIFA a país que será sede del Mundial 2026

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto de referencia: EFE
En el America Business Forum, Infantino quiso destacar los beneficios económicos de una competición tan seguida como el Mundial y animó a los estadounidenses a invertir en el fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró optimista este miércoles sobre el éxito del Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y vaticinó un gran impacto económico de la competición.

"No sé si los estadounidenses se dan cuenta de lo que va a pasar (...) Este país, Canadá y México van a quedar patas arriba", declaró Infantino durante un foro de negocios celebrado en Miami.

"Va a venir una horda de bárbaros felices a invadir este país y el resultado es que el fútbol va a conquistar Estados Unidos", agregó.

"Hay tanto potencial (...) Sólo la Copa del Mundo tiene un impacto económico de alrededor de 40.000 millones de dólares, 200.000 empleos creados, y cinco o seis millones de personas que acudirán a ver partidos y también a disfrutar de sus vacaciones", enumeró.

Infantino, quien habló desde el mismo escenario donde lo hizo el presidente Donald Trump poco antes, dijo tener una gran relación con el mandatario estadounidense y alabó sus políticas al frente del país.

"Ha sido de gran ayuda con todo lo relacionado con el Mundial", declaró sobre el inquilino de la Casa Blanca.

"Fue elegido de forma bastante clara (como presidente)", añadió. "Y simplemente está llevando a cabo lo que dijo que haría, así que creo que todos deberíamos apoyar lo que hace, porque lo está haciendo bastante bien, y para la FIFA aún más".

