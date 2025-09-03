NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Colombia podría ser una de las mayores economías del mundo | Foto Canva
Colombia

Colombia podría convertirse en una de las principales economías del mundo, según proyecciones

septiembre 3, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un reciente informe de Goldman Sachs destaca el país por su potencial de crecimiento impulsado por factores demográficos, inversión sostenida y mejoras en productividad.

Goldman Sachs, firma global líder en servicios financieros que incluye banca de inversión, mercados globales, gestión de activos y patrimonio, publicó un informe titulado “The Path to 2075”.

En este documento se analizan las proyecciones económicas de 104 países, con el objetivo de visualizar el panorama económico mundial hacia mediados del siglo XXI.

En este informe, Colombia aparece proyectada como la 28.ª economía más grande del mundo en 2075, con un Producto Interno Bruto (PIB) real estimado en 2,6 billones de dólares estadounidenses (cifras base 2021). En el contexto latinoamericano, Colombia ocuparía el tercer lugar:

  1. Brasil: 8,7 billones
  2. México: 7,6 billones
  3. Colombia: 2,6 billones
  4. Argentina: 2,4 billones
  5. Perú: 2,1 billones
  6. Chile: 1,2 billones
  7. Ecuador: 0,7 billones

El informe destaca que el PIB real de Colombia ha mostrado una evolución notable, pasando de 0,2 billones de dólares en el año 2000 a los proyectados 2,6 billones en 2075. Las tasas de crecimiento anual proyectadas para cada década son las siguientes:

  • 2020: 3,9%
  • 2030: 3,4%
  • 2040: 3,3%
  • 2050: 2,7%
  • 2060: 2,7%
  • 2070: 1,7%
  • 2075: 1,4%

Entre los factores que impulsarían este crecimiento están:

  • Un bono demográfico positivo gracias a una población joven y activa.
  • Aumento progresivo en productividad, acercándose a los niveles de los países desarrollados.
  • Alta inversión productiva, apalancada por una gran proporción de población en edad laboral.

En cuanto al ingreso per cápita, las proyecciones (también en dólares de 2021) muestran una tendencia creciente:

  • 2000: 3.800 dólares
  • 2020: 7.900 dólares
  • 2050: 24.400 dólares
  • 2075: 48.500 dólares
No obstante, el informe advierte que la caída de las tasas de inversión, el envejecimiento de la población y la ausencia de reformas estructurales podrían poner en riesgo el posicionamiento futuro de Colombia.

Para consolidar su crecimiento y garantizar su lugar en el ranking proyectado, Goldman Sachs recomienda que el país priorice:

  • Estabilidad macroeconómica
  • Ampliación del acceso a la educación
  • Inversión en salud
  • Desarrollo de infraestructura
  • Fortalecimiento institucional

Finalmente, el informe también identifica a las tres economías que dominarán el escenario global en 2075:

  1. China: 57 billones de dólares
  2. India: 52,5 billones de dólares
  3. Estados Unidos: 51,5 billones de dólares.

