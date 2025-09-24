NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Argentina

Financiamiento y compra de bonos: Estados Unidos confirmó el paquete de ayuda económica para Argentina a pocas semanas de las elecciones legislativas

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Milei, presidente de Argentina, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio a conocer los aspectos de la ayuda que Estados Unidos le otorgará a Argentina.

El Tesoro estadounidense anunció este miércoles que ultima una línea de financiamiento temporal (swap line) con el Banco Central argentino de 20.000 millones de dólares, y que está dispuesto a comprar deuda del país sudamericano, sometido a presiones financieras en los últimos días que derivó en un aumento en la tasa de cambio del dólar y una subida del riesgo país.

"El Tesoro se encuentra actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para establecer una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", indicó Scott Bessent, secretario del Tesoro, en la red social X.

"Además, Estados Unidos está preparado para adquirir deuda pública en el mercado primario o secundario, y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas", añadió el comunicado.

El presidente Javier Milei agradeció a través de X el salvavidas financiero, que le permitirá teóricamente ganar tiempo y estabilizar el mercado antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación", dijo.

La reacción inicial de los mercados fue positiva, y el peso argentino ganaba más del 2,5% en los primeros intercambios.

El dólar cotizó en la apertura del mercado de Buenos Aires, a 1.350 pesos por billete estadounidense, 2,60% por debajo de la cotización del martes.

Una "swap line" es formalmente un intercambio de monedas entre bancos centrales, pero en el caso de Estados Unidos a Argentina, un país sometido a una gran presión en los mercados, es una línea de financiamiento en dólares provisional y de rápido acceso que Estados Unidos le concede, para evitar que el peso sufra demasiados vaivenes.

La deuda primaria es la que emite el gobierno para recaudar dinero inmediatamente, mediante bonos o letras, mientras que la deuda secundaria es la que ya fue emitida, y que es intercambiada por inversores, públicos o privados.

"El Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará según lo requieran las condiciones. También estamos preparados para otorgar un crédito importante (...) a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo", añadió el secretario del Tesoro.

Argentina vive una delicada situación económica a causa de los reveses electorales y políticos del gobierno, en el Congreso, que han puesto al ultraliberal Javier Milei contra las cuerdas.

Milei se había reunido el martes con el presidente Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU, y el mandatario republicano le dio su respaldo público.

"El gobierno Trump se mantiene firme en su apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo poco común a un responsable extranjero, para demostrar su confianza en los planes económicos de su gobierno" aseguró Bessent.

Argentina ya había anunciado una exención a los impuestos a la exportación de granos y de carne bovina y aviar, para generar una mayor oferta de dólares.

Con esta medida anunciada el lunes, el gobierno de Milei apuesta a que agricultores y ganaderos se vean estimulados a vender dólares antes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Para ello, la rebaja impositiva regirá hasta el 31 de octubre, según el decreto publicado este lunes.

Cabe resaltar que los argentinos irán a las urnas el próximo 26 de octubre para renovar 127 escaños de los 257 en la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado.

