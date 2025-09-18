NTN24
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

⁠México y Canadá acuerdan fortalecer su tratado comercial antes de importante revisión con los Estados Unidos

septiembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Claudia Sheinbaum y Mark Carney en conferencia conjunta - Fotos EFE
Mark Carney y Claudia Sheinbaum hicieron el anuncio durante una conferencia de prensa conjunta en la Ciudad de México.

Canadá y México acordaron fortalecer el tratado comercial de Norteamérica, conocido como TMEC, luego de una reunión entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ad-portas de conversaciones cruciales para revisar el acuerdo con su socio Estados Unidos.

En una conferencia de prensa conjunta, Carney y Sheinbaum afirmaron que acordaron fortalecer los lazos económicos y de seguridad entre ambos países y que estaban comprometidos con su alianza con Estados Unidos.

La visita de Carney, en la que ambos líderes acordaron un acuerdo integral de asociación, se produce poco antes de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) sea revisado el próximo año y cuando los tres países ya iniciaron las consultas públicas.

"Tengo plena confianza, al igual que la presidente (Sheinbaum), en que podremos encontrar los ajustes necesarios para fortalecer la competencia y la competitividad en nuestra región", afirmó Carney. "Vamos a trabajar por tener un TMEC mejorado", agregó.

El primer ministro canadiense llegó a Ciudad de México cerca del mediodía del jueves para una visita de dos días diseñada para mejorar las relaciones entre ambas naciones, que se han visto recientemente tensas, y buscar un frente común en las cruciales negociaciones comerciales con Estados Unidos.

El viaje de Carney, cabe resaltar, marca la primera visita de un primer ministro canadiense a México en ocho años.

Los dos líderes manifestaron, entretanto, su interés en compartir conocimientos sobre la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la mejora de la seguridad fronteriza, al tiempo que señalaron la posibilidad de ampliar el acuerdo para abarcar la ciberseguridad y la defensa.

"Avanzaremos juntos", respondió Carney, al ser consultado sobre si Canadá consideraría dejar de lado a México en caso de que Estados Unidos lo presionara.

Sheinbaum, por su parte, se mostró optimista sobre la posibilidad de que los países sigan trabajando "con respeto" juntos.

"Tengo toda la confianza en que esta revisión que se va a realizar reforzará la fortaleza de nuestras economías", señaló Sheinbaum. "Somos optimistas aún dentro de las circunstancias", añadió.

Canadá, México y Estados Unidos renovaron su tratado comercial en 2018, pero el discurso de solidaridad se desvaneció cuando el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles.

Las relaciones bilaterales se deterioraron el año pasado después de que políticos canadienses de alto rango sugirieran que les convendría negociar un acuerdo comercial en solitario con la administración Trump.

Brian Clow, exasesor principal del entonces primer ministro Justin Trudeau, afirmó que ambas naciones necesitaban una comunicación abierta, clara y basada en la confianza.

Mientras tanto, los esfuerzos canadienses por establecer una nueva relación económica y de defensa con Washington se han estancado, lo que subraya la necesidad de estrechar lazos con México.

Carney enfatizó, por demás, la necesidad de que Canadá encuentre nuevos mercados. Y es que el comercio bilateral con México en 2024 ascendió a tan solo 55,400 millones de dólares canadienses, en comparación con los 924,400 millones de dólares canadienses con Estados Unidos.

México y Canadá son el mayor y el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, respectivamente. Pero Estados Unidos, por sí mismo, es el mayor socio comercial de ambos países.

