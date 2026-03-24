Precio del petróleo registra caída cercana al 6% luego de que EE. UU. enviara al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Este miércoles, el barril de Brent, referencia internacional del crudo, registró una caída cercana al 6% luego de que EE. UU. enviara al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Hacia las 00:30 GMT, el Brent del mar del Norte retrocedía un 5,92%, cotizándose en 98,30 dólares por barril. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), principal indicador del mercado estadounidense, bajaba un 5,01% hasta ubicarse en 87,72 dólares.

Las bolsas asiáticas reaccionaron al alza: el principal índice de Japón y el Kospi surcoreano avanzaron más de un 3%.

Un día antes, Trump planteó su iniciativa diplomática y expresó confianza en alcanzar entendimientos, reiterando que Teherán y Washington mantienen conversaciones para intentar poner fin al conflicto.

Por su parte, Irán informó que permitirá la navegación de buques petroleros considerados “no hostiles” a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio energético global.

El retroceso del crudo se produjo después de que en la jornada previa los precios repuntaran, en medio de la cautela de los inversionistas ante la posibilidad de un acuerdo que detenga la guerra.

Tras 25 días de ofensiva, se conoció que este martes el gobierno de Estados Unidos envió un plan de 15 puntos a Irán para frenar los bombardeos que sacuden a Medio Oriente.

Según han informado varios medios internacionales, este plan de 15 puntos podría incluir límites severos relacionados con el programa nuclear iraní, así como también la reapertura del estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con el medio The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, país que se ofreció como mediador.