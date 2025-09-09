NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’, comparte sus secretos para vivir sin dramas

septiembre 9, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’ | Foto AFP News
La actriz francomexicana revela sus mejores consejos sobre amor, autocuidado y motivación personal.

A sus 37 años, Angelique Boyer se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de México gracias a sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas como “Teresa” y “Lo que la vida me robó”.

Su talento, carisma y disciplina le han otorgado el título de “reina de las telenovelas”, además de mantener una relación estable desde 2014 con el actor Sebastián Rulli, considerándose la pareja más estable del entretenimiento mexicano.

Ahora, en la revista para mujeres “Glamour”, la actriz Angelique Boyer fue invitada para participar en la sección “17 tips”, donde compartió sus reflexiones más íntimas sobre la vida, el amor, la motivación y el autocuidado.

El secreto de Angelique Boyer para no temer al “qué dirán”

Una de las preguntas más destacadas fue cómo enfrentar el miedo a expresarse por temor al juicio de los demás. Boyer respondió con un consejo directo y poderoso: “No te tomes nada personal, ni lo bueno ni lo malo. Así encuentras un balance. Las redes sociales son distantes, preocúpate por las personas que tienes cerca”.

Sobre su filosofía profesional: “Somos lo que pensamos”. Asimismo, en lo laboral, la actriz asegura que la clave del éxito está en la mentalidad: “lo que crees, creas”.

Sus tips de amor y confianza en las relaciones

Para quienes buscan seguridad al iniciar una relación, Angelique Boyer recomienda disfrutar el proceso sin expectativas: “Sé tú misma. Si sientes nervios, disfrútalos, de eso se trata la vida. Estar vivos significa sentir, así que vive el momento”.

Ahora, sobre la motivación y autocuidado en su rutina, Angelique Boyer asegura que su motivación viene de las personas que la rodean: “Rodéate de gente que valga la pena, así siempre te sentirás protegida”.

Cuando se trata de belleza y bienestar, apuesta por lo esencial: dormir ocho horas diarias. Según la actriz, el descanso es vital para la salud mental, emocional y física. Además, recomienda los baños de hielo, a pesar de los desafíos que implican: “Los recomiendo muchísimo, aunque también exigen una gran fuerza mental”.

La importancia de la salud mental en la vida de Angelique Boyer

La actriz también habló de lo fundamental que ha sido la terapia en su vida: “Ve a terapia. Durante muchos años fui semanalmente y fue un compromiso conmigo misma. No le cargues tus problemas a tus amigos o a tu pareja, busca ese espacio para estar en equilibrio”.

Finalmente, con estas reflexiones, Angelique Boyer demuestra que más allá de su fama y éxito en la televisión, le apuesta a la autenticidad, el autocuidado y la salud emocional como pilares para vivir una vida plena y sin dramas.

