“Simplemente levántate y sigue caminando, chica”: Jennifer Aniston revela cómo superó su dolorosa ruptura con Brad Pitt

Jennifer Aniston y Brad Pitt formaron una de las parejas más icónicas de Hollywood. El romance entre la protagonista de Friends y el galán que se consagró en 1991 con su papel en Thelma & Louise comenzó a mediados de los años noventa.

En el 2000 sellaron su amor con una boda, pero cinco años más tarde confirmaron oficialmente su separación a través de un comunicado que sorprendió al mundo del espectáculo.

Aunque ambos han procurado mantener los detalles en privado, con el tiempo han compartido fragmentos de lo que significó para ellos atravesar esa etapa. Pitt calificó el proceso como “una molestia”, mientras que Aniston lo describió como “traumático”, según reveló la revista Glamour.

En aquel entonces, el comunicado publicado por People señalaba: “Tras siete años juntos hemos decidido separarnos formalmente. Queremos aclarar que nuestra separación no se debe a ninguna especulación sensacionalista. Seguimos siendo amigos, comprometidos y cariñosos, con gran amor y admiración. Les pedimos de antemano su amabilidad y sensibilidad en los próximos meses”.

Sin embargo, la calma no duró mucho, rápidamente comenzaron las especulaciones mediáticas, en especial por la aparición de Angelina Jolie en la vida de Pitt, lo que encendió el rumor de un triángulo amoroso.

En una entrevista reciente con Vanity Fair, Jennifer confesó lo difícil que fue lidiar con la ruptura: “No tenía una constitución lo suficientemente fuerte como para no verme afectada… y vaya si me lo tomé como algo personal”, reconoció la actriz.

Para salir adelante, asegura que recurrió a dos claves que le ayudaron enormemente: entrar en “modo supervivencia” y repetirse el mantra “simplemente levántate y sigue caminando, chica”.

El proceso de sanación coincidió con un momento importante en su carrera. Poco después protagonizó la película “Viviendo con mi ex”, proyecto que inicialmente generó dudas entre los productores por lo delicado del contexto.

Sin embargo, Aniston lo asumió como “una gran oportunidad” que marcó una catarsis en su vida profesional. Hoy, la actriz no solo es una de las intérpretes mejor pagadas de Hollywood, sino también una productora consolidada y respetada, según destaca Hello Magazine.