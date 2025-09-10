Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

Carolina Giraldo, mejor conocida en el medio artístico como Karol G y considerada como una de las máximas exponentes del género urbano a nivel internacional, será una de las artistas principales del Coachella, uno de los eventos más destacados de Estados Unidos.

La Bichota, que con sus letras y melodías ha logrado conquistar varios escenarios, haría parte del festival Coachella de 2026. Según información compartida por la revista Rolling Stone, la cantante paisa con 19 años de carrera artística encabezaría el cartel de este importante espectáculo que se desarrolla en California.

La intérprete de “Mañana será bonito” será una de las figuras del cartel de este emblemático evento junto a Sabrina Carpenter, una de las actuales representantes de la música pop en territorio estadounidense.

“Sabrina Carpenter y Karol G encabezarán el cartel de Coachella 2026, según fuentes de Rolling Stone”, se lee en la información compartida por esta prestigiosa revista.

El dato llega a la espera de su confirmación que se estima saldrá a finales del otoño y en la cual se dará a conocer el tercer artista que encabezará este festival.

De hacerse oficial, sería la tercera edición en la que participe la cantante colombiana. Hizo parte de este festival en 2022, año en el que promocionó su álbum “KG0516”, y en 2024, año donde alcanzó el éxito con su gira “Mañana será bonito”.

Por su parte, la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, quien hizo su debut en este festival en el año 2024, tendría su segunda participación.

Todo indica que sus grandes presentaciones en aquellas ediciones y el reconocimiento en la industria musical, una en el género urbano y la otra en el pop, las llevaría a encabezar por primera vez el Coachella, que se llevaría a cabo durante el fin de semana del 10 al 12 de abril de 2026 y el 17 y 19 del mismo mes.

Actualmente, ambas artistas viven un gran presente. Por un lado, Sabrina Carpenter se prepara para participar en el festival de otoño de Austin City y una gira tanto en territorio de Norteamérica como en Sudamérica el próximo año.

VEA TAMBIÉN Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’, comparte sus secretos para vivir sin dramas o

Mientras que Karol G estrenó su álbum Tropicoqueta, un disco que deja ver la versatilidad que tiene la artista para adaptar su voz a diferentes ritmos con los cuales ha conquistado público a nivel internacional.

El disco tiene a la espera a sus seguidores que con ansias anhelan conocer la gira de conciertos de la paisa.