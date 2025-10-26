NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
Soy Frankelda

Esta es la película de fantasmas hecha en stop motion que se está robando la atención del público en su estreno en México

octubre 26, 2025
Por: Miguel Pedreros
Fotografías que muestra el trabajo de animación fotograma por fotograma de la película 'Soy Frankelda' en Ciudad de México-Foto: EFE
El cine animado sigue abriéndose paso en distintos rincones del planeta.

En medio del auge del uso de la Inteligencia Artificial y los efectos generados por computadora, la técnica de animación de stop motion se niega a morir y cada vez hay más artistas que se suman para explorar esta antigua forma de creación cinematográfica.

Cabe recordar que el stop motion se caracteriza por manipular un objeto estático o personaje fotograma a fotograma para darle la sensación de movimiento al reproducirlas en una secuencia rápida.

Precisamente, un estudio mexicano ha llamado la atención entre los cinéfilos al realizar la primera película en stop motion de ese país, la cual llamaron ‘Soy Frankelda’.

La cinta se estrenó en las salas de cine de México, donde las películas de animación independientes han obtenido una gran acogida entre el público.

Según la sinopsis de la cinta, la historia gira en torno de una escritora mexicana del siglo XIX, que es contactada por un príncipe atormentado que la lleva a su mundo para encontrar el equilibrio entre los sueños y las pesadillas.

Curiosamente, desde su estreno, ‘Soy Frankelda’ ha llamado la atención entre los cinéfilos por la forma en que se realizó, pues según sus creadores, todos los escenarios y marionetas fueron creados manualmente.

Además, los reportes indican que la película tardó en realizarse varios años por la complejidad de su técnica, que incluye la creación de monstruos y criaturas fantásticas, además de la dificultad para encontrar recursos económicos para su finalización.

Sin embargo, la película ha contado con el apoyo del director mexicano Guillermo del Toro, quien en sus redes sociales invitó a los espectadores del país a apreciar la película en pantalla grande.

Por lo pronto no se sabe si ‘Soy Frankelda’ será un éxito de taquilla, pero podría considerarse toda una proeza su realización en una industria que, en América Latina, siempre ha tenido dificultades para realizar proyectos exitosos comercialmente.

Temas relacionados:

Soy Frankelda

Guillermo Del Toro

Animación

Películas

Estrenos

