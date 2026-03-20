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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Festival Estéreo Picnic

Estas son las rutas de transporte público para llegar fácil al Festival Estéreo Picnic, evento musical que se toma la capital de Colombia este fin de semana

marzo 20, 2026
Por: Saúl Montes
Festival Estéreo Picnic / Estación de TransMilenio - Fotos de referencia: EFE
Festival Estéreo Picnic / Estación de TransMilenio - Fotos de referencia: EFE
Como es habitual, Transmilenio dispuso de una operación especial con tres rutas para el final de cada jornada.

Este fin de semana, entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo, el parque Simón Bolívar de Bogotá (Colombia) acogerá el festival de música Estéreo Picnic (FEP), evento que reúne una importante nómina de artistas de la escena nacional e internacional.

Y es que artistas de talla mundial como Sabrina Carpenter, The Killers, Tyler, Skrillex, Lorde, Deftones, Turnstile, Doechii y muchos más se tomarán dicho espacio para sorprender a sus seguidores en la capital colombiana.

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Es por eso que el servicio de transporte público de la ciudad, Transmilenio, puso a disposición una serie de rutas para que los asistentes se movilicen con facilidad antes y después del evento.

“Este año, TransMi continúa su propósito de acompañar a la ciudadanía en su llegada y salida de grandes eventos a precios justos y de manera eficiente. Invitamos a los asistentes al FEP 2026 a usar el transporte público y a disfrutar de nuestro servicio de calidad”, aseguró la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz.

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Para llegar al FEP mediante Transmilenio, los usuarios cuentan con 33 servicios de TransMiZonal con paraderos ubicados en la avenida 68, calles 53 y 63. Asimismo, 14 servicios troncales en su horario habitual que paran en las estaciones cercanas al Parque Simón Bolívar.

Ahora bien, para que los asistentes al evento regresen a casa al finalizar el evento, la entidad dispuso de una operación especial con las siguientes tres rutas: Unicentro, Sptimazo y Av. 1 de Mayo, la cuales iniciarán su recorrido desde la calle 53 con Carrera 66A (costado sur del parque).

Para esto, Transmilenio hace un llamado a todos los usuarios a mantener recargada la tarjeta Tu Llave, indispensable para acceder al servicio.

El Festival Estéreo Picnic es un festival de música que se realiza anualmente en la ciudad de Bogotá, reuniendo a más de 70 artistas de talla mundial y nacional.

Este 2026, el evento se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo, tres días cargados de música y buena energía que nadie quisiera perderse.

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