NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Estos son los países más ricos del mundo | Foto Canva
Estos son los países más ricos del mundo | Foto Canva
Economía

Estos son los 5 países más ricos del mundo en 2025, según un ranking de The Economist

agosto 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La revista The Economist publicó un ranking actualizado de los países más ricos del mundo en 2025, evaluando no solo el ingreso per cápita, sino también el poder adquisitivo real y la eficiencia laboral.

La revista británica The Economist, reconocida por su análisis profundo de la economía y las relaciones internacionales, presentó recientemente un informe en el que clasifica a los países más ricos del mundo en 2025.

o

Lo innovador del estudio es que no se basa únicamente en cifras económicas tradicionales, como el Producto Interno Bruto (PIB) total, sino que utiliza una metodología más detallada para reflejar la verdadera riqueza de cada país.

Este ranking considera tres factores clave para determinar el nivel de riqueza:

  1. PIB per cápita nominal: mide el ingreso anual promedio por habitante, calculado en dólares según el tipo de cambio actual.
  2. Paridad de poder adquisitivo (PPA): ajusta ese ingreso considerando el costo de vida en cada país, reflejando cuánto puede realmente comprar una persona con ese dinero.
  3. Productividad laboral: introduce el tiempo de trabajo como variable, evaluando cuánta riqueza se genera en relación con las horas trabajadas.

Gracias a esta fórmula integral, el ranking no solo muestra qué países tienen más dinero, sino cuáles logran combinar ingresos altos con eficiencia económica.

Los 10 países más ricos del mundo en 2025

  1. Suiza – Más de 100.000 USD de PIB per cápita
  2. Singapur – Aproximadamente 90.700 USD
  3. Noruega – 86.800 USD
  4. Estados Unidos – 80.400 USD
  5. Catar (Qatar) – 76.000 USD
  6. Dinamarca – 74.500 USD
  7. Luxemburgo – 72.800 USD
  8. Países Bajos (Holanda) – 70.600 USD
  9. Suecia – 68.200 USD
  10. Alemania – 66.500 USD

Estos países destacan no solo por sus ingresos, sino por su capacidad de gestionar recursos, mantener altos estándares de vida, y lograr altos niveles de productividad con jornadas laborales más cortas y eficientes.

¿Y los países más pobres?

El estudio también menciona a las naciones con menor desempeño económico. Entre ellas, Burundi aparece como uno de los países más pobres del mundo, con un ingreso per cápita que no alcanza los 300 dólares anuales, según datos adicionales citados por la revista Diners.

Las razones detrás de esta situación son múltiples:

  • Conflicto armado prolongado
  • Instituciones frágiles
  • Baja inversión extranjera
  • Dependencia de la agricultura de subsistencia
o

Además, su economía depende en gran medida de productos como el café y el té, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y limita sus posibilidades de crecimiento sostenible.

Temas relacionados:

Economía

Dinero

PIB

Ranking

Suiza

Estados Unidos

Países

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Escuelas de El Salvador - AFP
El Salvador

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Atentado en Cali, Colombia - Foto: AFP
Atentado

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Más de Entretenimiento

Ver más
Sofía Vergara - EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara regresa al quirófano para someterse a importante cirugía: “Ronda 2”

Ernesto Rodríguez
Libros

"El que piña da, piña recibe": Un cuento del venezolano Ernesto Rodríguez inspirado en el 28Jul y premiado en España por su "riqueza temática"

Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira

"Falta que me pongan a cocinar": Shakira comparte video conduciendo con su equipo en Los Ángeles y asegura que le toca hacer "de todo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Sofía Vergara - EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara regresa al quirófano para someterse a importante cirugía: “Ronda 2”

Imagen satelital, proporcionada por NOAA, muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025-Foto: AFP
Huracán Erin

El destructivo huracán Erin categoría 5 no tocará tierra en Puerto Rico pero sí golpeará esta y otras islas con la fuerza de una tormenta tropical

Ernesto Rodríguez
Libros

"El que piña da, piña recibe": Un cuento del venezolano Ernesto Rodríguez inspirado en el 28Jul y premiado en España por su "riqueza temática"

Movistar Arena en Bogotá - Foto EFE
Bogotá

Líder de la banda argentina Damas Gratis se pronuncia sobre los hechos ocurridos en el Movistar Arena: "Me rompiste el corazón"

Represión en Venezuela

Abogada chavista perseguida por Maduro confirmó que abandonó la embajada y está en Colombia

Carlos Giménez y Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Republicanos

"Es una señal de que se está apretando más y más el ciclo alrededor de Nicolás Maduro": congresista republicano Carlos Giménez sobre millonarias incautaciones a la cabeza del régimen venezolano

Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira

"Falta que me pongan a cocinar": Shakira comparte video conduciendo con su equipo en Los Ángeles y asegura que le toca hacer "de todo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano