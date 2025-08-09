La emotiva despedida de Tom Hanks, quien interpretó a Jim Lovell en la película 'Apolo 13', luego del fallecimiento del reconocido astronauta de la NASA

Con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el actor Tom Hanks se despidió de Jim Lovell, el astronauta que comandó la misión Apolo 13 a la Luna, que falleció el jueves 7 de agosto a los 97 años.

Hanks, quien interpretó a Lovell en la película "Apolo 13", usó su cuenta personal de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras al cosmonauta de la NASA.

“Hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros a lugares a los que no iríamos solos. Jim Lovell, quien durante mucho tiempo viajó más lejos y por más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta, era ese tipo de persona”, comenzó diciendo.

El actor de 69 años agregó que los numerosos viajes que emprendió el histórico astronauta alrededor de la Tierra y hasta tan cerca de la Luna “no fueron hechos por la riqueza ni la fama, sino porque desafíos como esos son lo que impulsa el curso de la vida, y quién mejor que Jim Lovell para emprender esos viajes”.

“En esta noche de luna llena, él parte hacia los cielos, al cosmos, a las estrellas. Que Dios te acompañe en este próximo viaje, Jim Lovell”, concluyó.

En 1970, el capitán retirado de la Armada de los Estados Unidos comandó la misión Apolo 13 a la Luna, que casi termina en catástrofe tras una explosión en pleno vuelo. Pese a que nunca pisó la superficie lunar, se convirtió en uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial norteamericano.

La misión fue lanzada el 11 de abril de 1970, nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar la Luna, e iba a ser el tercer alunizaje de la historia.

Para el año de 1995, la hazaña de Lowell fue llevada a la pantalla grande en una película interpretada por Hanks, la cual también contó con las actuaciones de Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise y Ed Harris.

¿Qué pasó con la misión Apolo 13?

Como se mencionó anteriormente, la misión Apolo 13 pretendía ser el tercer alunizaje de la historia tras ser lanzada el 11 de abril de 1970.

No obstante, un tanque de oxígeno explotó durante el trayecto y provocó un incidente que el compañero de tripulación de Lovell, Jack Swigert, inmortalizó con la famosa frase "Houston, tenemos un problema".

El liderazgo de Jim Lovell sirvió para llevar a su tripulación de regreso a la tierra, en un acto heroico que le valió numerosos elogios.