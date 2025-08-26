La mujer más rica del mundo abre escuela gratuita de medicina en EE. UU.: así funciona

Alice Walton, de 75 años, es la mujer más rica del mundo, con una fortuna estimada en 107.6 mil millones de dólares, gran parte heredada de su padre, Sam Walton, fundador de la cadena minorista Walmart.

Aunque ella forma parte de la junta directiva de la empresa familiar, a lo largo de su vida se ha dedicado principalmente al arte y la cultura, destacándose como una prominente coleccionista y curadora.

Su pasión artística la llevó en 2011 a fundar el Crystal Bridges Museum of American Art en su ciudad natal, Bentonville, Arkansas. Este museo alberga importantes colecciones de arte estadounidense y representa una de las contribuciones más significativas de Walton al panorama cultural del país. La financiación inicial del proyecto contó también con el apoyo de su hermano John Walton y su madre Helen Walton.

Además de sus inversiones, Alice Walton ha incrementado el patrimonio familiar con proyectos como el Crystal Bridges Museum, considerado uno de sus mayores logros.

Recientemente, la filántropa inauguró la Facultad de Medicina Alice L. Walton, que lleva su nombre, con una primera generación de 48 estudiantes. Durante los próximos cuatro años, los alumnos serán formados bajo un modelo educativo innovador que difiere de las escuelas de medicina tradicionales.

En la ceremonia de apertura, Alice Walton declaró: “Esta escuela no solo formará a los médicos del mañana, sino que también fomentará una nueva generación de profesionales comprometidos con el servicio a sus comunidades, especialmente en áreas rurales donde la necesidad es más grande”.

Esto con el fin de mejorar los problemas que hay en esta carrera actualmente, puesto que en un artículo de la National Library of Medicine destaca que el 80% de la educación médica tradicional se enfoca en la biología, mientras que aproximadamente el 60% de las muertes prematuras están relacionadas con factores conductuales como la dieta, el ejercicio y el tabaquismo.

El objetivo de esta facultad es que sus futuros médicos practiquen la medicina preventiva y adopten un enfoque integral de la salud, que no solo trate enfermedades, sino que cuide a las personas en su totalidad, incluyendo su salud mental y condiciones de vida.

Finalmente, los requisitos que se requieren para ser considerados a la facultad son: Un puntaje en el Medical College Admission Test (MCAT) de 500 o más, un promedio general (GPA) de 3.4 o superior, un GPA en cursos de ciencias (biología, física, matemáticas) de 3.4 o más, con al menos 24 horas de crédito en estas materias y 3 a 5 cartas de recomendación.

Además, se valoran candidatos con un fuerte compromiso con el servicio comunitario, habilidades de liderazgo y capacidad para desempeñarse en un entorno académico exigente.