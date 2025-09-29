NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Cine

La realidad supera la ficción: así fue el encuentro entre Meryl Streep y la mujer que inspiró su personaje en "El diablo viste a la moda"

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Meryl Streep- Anna Anna Wintour - EFE
Se tiene previsto que la nueva entrega de la película se estrene el primer semestre de 2026.

Un inesperado encuentro tuvo lugar en el desfile de Dolce & Gabbana en el marco de la Semana de la Moda de Milán, donde Meryl Streep, vestida como Miranda Priestly, hizo presencia para grabar escenas de la secuela de "El diablo viste a la moda" y donde se vio cara a cara con Anna Wintour, la inspiración de su personaje.

Videos compartidos en las redes sociales mostraron a Streep usando las habituales gafas de sol de Priestly y una gabardina de vinilo de Dolce & Gabbana, escoltada por seguridad y seguida por Stanley Tucci, quien interpreta en la película a su director artístico.

La actriz estuvo ocupando un asiento en primera fila, mientras consultaba con Tucci y analizaba la pasarela del dúo de diseñadores en Milán, encarnando a la mismísima Priestly en Italia.

La grabación de la escena fue confirmada por la oficina de prensa de Dolce & Gabbana y se dice que fue filmada para incluirla en la secuela, que se está adelantando actualmente en Milán.

Pero más allá del momento cinematográfico, un instante separó la realidad de la ficción y fue cuando Anna Wintour, que inspiró la película de 2006, se sentó frente a Streep en la pasarela, en su papel de directora editorial global de Vogue.

Un vídeo más íntimo mostró a ambas mujeres dándose un caluroso abrazo y departiendo. Asimismo, se vio al actor Stanley Tucci departiendo con la icónica mujer.

Se espera que la película sea estrenada el 1 de mayo de 2026 a nivel mundial, según ha confirmado la revista especializada en celebridades y entretenimiento, Variety.

La nueva entrega contará como ya se sabe con Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes volverá a encarnar a Miranda, Andy y Emily, respectivamente.

