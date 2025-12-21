NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
El mensaje de Bukele a Shakira luego de que se vendieran todos los boletos de sus 3 fechas en El Salvador en menos de un día

diciembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Nayib Bukele/ Shakira - Fotos EFE
La célebre artista colombiana logró varias marcas en 2025 con 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour'.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje al equipo de Shakira luego de que la famosa cantante colombiana Shakira agotara todos los boletos de sus 3 fechas en ese país en menos de un día de ser lanzados a la venta.

"El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas", informó en primer lugar el mandatario salvadoreño, antes de extender un reconocimiento al equipo de la barranquillera.

"Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país", agregó Bukele en una publicación subida a X durante la noche del sábado.

Shakira, cabe resaltar, se presentará en El Salvador en tres conciertos programados para el 12, 14 y 15 de agosto como parte de su exitosa gira mundial 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour'.

Las entradas fueron puestas a la venta desde el 17 de diciembre y, antes de que pasara un día completo luego de que se lanzasen, ya no había boletos disponibles para ninguno de los tres días.

Este 2025 la artista colombiana logró varias marcas con la misma gira musical, pues logró realizar el tour más taquillero del año y se convirtió en la primera artista latina en superar una escandalosa cifra en ventas.

Según Billboard, Shakira generó más de 327 millones de dólares por las más de 2.5 millones de entradas que había vendido desde el inicio de su gira hasta el 12 de diciembre.

En junio, la autora de clásicos mundiales como 'Waka Waka' o 'La bicicleta', llegó a ser la artista número en la década anterior al último milenio con más oyentes mensuales en Spotify, superando, entre otros, al reconocido rapero, compositor, productor y actor estadounidense Eminem.

