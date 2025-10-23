NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Bad Bunny

Pese a las críticas de Trump, ratifican a Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo en el Super Bowl

octubre 23, 2025
Por: Diana Pérez
Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl el cual se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Tras anunciarse hace unas semanas que el cantante puertorriqueño Bad Bunny será el artista encargado en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl, las críticas no han parado.

La crítica que más ha hecho eco es la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó de “ridícula” la elección del boricua como artista del show de medio tiempo del evento deportivo más importante del país.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo Trump en referencia a la elección del ‘Conejo Malo’ para el evento previsto para febrero de 2026.

A Trump se han unido algunos seguidores de la NFL que han pedido que el intérprete de ‘Safaera’ sea reemplazado.

No obstante, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, defendió al reguetonero y aseguró que no será reemplazado.

Durante una conferencia de prensa, Goodell aseguró que la elección del ‘Conejo Malo’ fue cuidadosamente “evaluada”.

Y que por esa razón el boricua no será reemplazado, ya que considera que su espectáculo será el adecuado.

“No creo que hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil cuando hay literalmente cientos de millones de personas viéndolo”, aseguró el comisionado.

Además, hizo énfasis en que desde la organización del evento están seguros de que “será un gran espectáculo”.

“Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será emocionante y un momento de unidad”, puntualizó.

Roger también defendió a Bad Bunny de sus retractores diciendo: “Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr”.

“Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento”, sentenció.

Tras el anuncio de que será el encargado de encabezar el evento deportivo más importante del fútbol americano en Estados Unidos, Bad Bunny respondió a quienes lo critican.

El boricua se refirió sobre el problema que tienen algunos aficionados de la NFL con que el show sea interpretado totalmente en español.

Ante esto, durante su participación en el programa Saturday Night Live (SNL), ‘Benito’ comentó en español: “Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar”.

Y añadió en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Otros artistas que han encabezado el Super Bowl han sido: Katy Perry, Michael Jackson, Shakira y JLo, lady Gaga; y el reciente show estuvo a cargo del rapero Kendrick Lamar.

Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

