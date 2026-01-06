Ricardo Montaner, Danny Ocean, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y otras celebridades se pronunciaron sobre la captura de Maduro

Tras la incursión estadounidense en Venezuela, en la que se logró la captura del dictador Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, ya son varios los artistas que se han pronunciado.

Uno de los primeros en hablar sobre lo sucedido el pasado 3 de enero fue el reconocido cantante Ricardo Montaner.

El intérprete ‘Tan enamorados’ tomó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de esperanza al pueblo venezolano.

Desde sus historias de Instagram, Montaner aseguró: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”.

El cantautor venezolano Carlos Baute dijo desde sus redes sociales que “todos los cambios profundos duelen”.

Y que saben que vienen “días difíciles”, pero cree que “después de la tormenta siempre llega la calma”.

El artista agregó: “A todos los que están adentro familia, amigos, nuestra gente; estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena”.

Los hijos de Ricardo Montaner, el dúo musical Mau y Ricky también se pronunciaron diciendo: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó”.

La cantante Karina con lágrimas en los ojos celebró la captura de Maduro y publicó el texto “Venezuela será libre”.

Junto a otro video publicado en sus historias, afirmó: “Ya empezó. Esto no lo para nadie. Cuídense mucho por favor. Los milagros sí pasan”.

Danny Ocean, quien recientemente cantó en Oslo en la ceremonia del Premio Nobel de Paz que se le otorgó a María Corina Machado, compartió una imagen de la bandera de Venezuela.

Minutos más tarde publicó un emotivo mensaje en el que dijo: “Todos sabemos en el fondo de nuestros corazones que hoy es un lunes diferente. Ahora más que nunca a ver el cielo en las noches y guiñarles a las estrellas. A pedirle a Dios fuerza, paciencia y luz”.

La compositora Elena Rose hizo un llamado a sus compatriotas para orar por su tierra en “esta guerra espiritual”.

Miguel Bosé, desde su cuenta en X, afirmó: “Contigo mi Venezuela, como siempre, desde siempre y para siempre. Que soplen los vientos del cambio y de la restauración democrática que Edmundo y Corina han de liderar”.

“Esto no ha hecho más que empezar. ¡Que tiemblen los malditos! ¡Viva Venezuela libre!”, puntualizó.

El artista español Alejandro Sanz dijo: “La voz de Venezuela es la de su gente”.

Otros artistas con gran reconocimiento internacional como el puertorriqueño Wisin, las mexicanas Gloria Trevi y Yuri también hablaron sobre la situación actual de Venezuela.