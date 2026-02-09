Sofía Vergara se roba las miradas por su estilo en Levi's Stadium con motivo del Super Bowl LX

La actriz y modelo colombiana Sofía Vergara capturó todas las miradas en el Levi's Stadium durante el Super Bowl LX celebrado el pasado domingo 8 de febrero de 2026.

Esto, debido a un estilo que combinó elegancia y un aire relajado que se le vio en las inmediaciones del mencionado recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Su atuendo consistió en top tipo corset negro sin tirantes que resaltaba su grandiosa figura corporal.

Asimismo, este corset fue acompañado por jeans de mezclilla gris y un abrigo de piel negra.

En cuanto a los accesorios, Lució gafas (lentes) de aviador con cristales púrpuras, un collar, varios anillos dorados y un bolso de mano de cuero negro.

VEA TAMBIÉN Vin Diesel confirma que estrella del fútbol mundial hará parte de la nueva película de ‘Rápido y Furioso’ o

La actriz, quien también protagonizó un comercial para una reconocida marca de calzado, emitido durante el evento, fue vista en las gradas disfrutando del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

A su vez, a Vergara se le vio disfrutando el espectáculo de medio tiempo del puertorriqueño Benito Martínez, conocido artísticamente como ‘Bad Bunny’.

Referente al evento deportivo, los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX tras vencer a los New England Patriots con un marcador de 29-13.

VEA TAMBIÉN Bad Bunny se pronuncia tras su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl o

Este representa el segundo título de Super Bowl en la historia de la franquicia de los Seahawks (Halcones Marinos de Seattle).