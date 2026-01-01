NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Ecuador

Ataque armado en Ecuador durante la víspera de Año Nuevo dejó seis personas muertas y otras 11 heridas

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía de Ecuador - AFP
El hecho tuvo lugar en la provincia de Manabí, que este miércoles 1 de enero fue declarada en estado de excepción junto a otras ocho.

Un ataque armado en el suroeste de Ecuador durante la víspera de Año Nuevo dejó seis personas muertas y otras 11 heridas, reportó este jueves la Policía.

El violento suceso ocurrió tres días después de otra masacre en la que también murieron seis personas, incluida una bebé. Las matanzas tuvieron lugar en la provincia de Manabí, que este miércoles fue declarada en estado de excepción junto a otras ocho.

De acuerdo con reportes de los medios locales, el ataque de este miércoles ocurrió hacia las 23H00 locales (04H00 GMT del jueves) cuando un grupo de personas celebraba el fin de año a las afueras de una vivienda.

"Producto de un hecho violento, se registran 06 personas fallecidas y 11 personas heridas por proyectil de arma de fuego", puntualizó la Policía a través de su canal de Whatsapp.

La autoridad policial añadió que "unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran investigando este caso".

Actualmente, Ecuador vive una de sus peores crisis de violencia por cuenta de las bandas de narcotraficantes que tienen conexiones con carteles internacionales, que en su disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

Según información del Ministerio del Interior, el país cerró el 2025 con un nuevo récord de homicidios, ya que entre enero y noviembre más de 8.300 personas fueron asesinadas.

Dicha cifra supera el número de muertes violentas registradas para el 2023, cuando el país alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Las previsiones del Observatorio del Crimen Organizado estiman que la tasa de 2025 será de 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

