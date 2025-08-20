Autoridades brasileñas revelan documento con el que Jair Bolsonaro planeaba pedir asilo político a Argentina en 2024

Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) hizo de conocimiento público un documento encontrado en el teléfono móvil del expresidente Jair Bolsonaro en el que se evidencia el pedido de asilo político al mandatario de Argentina, Javier Milei.

La revelación figura en las conclusiones de la Policía Federal, citadas por el ministro del STF, Alexandre de Moraes, en el marco de la investigación en la que Bolsonaro es acusado de intentar dar un golpe de Estado en su país tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022.

"La información encontrada indica (...) que Bolsonaro tenía en su poder un documento que le permitiría huir de Brasil en dirección a la República Argentina”, detalló la Policía Federal en un comunicado.

Bolsonaro, que está bajo arresto domiciliario, y su hijo Eduardo Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, fueron acusados en el informe final de la Policía Federal por los delitos de coacción procesal y tentativa de abolición del Estado de Derecho.

Alexandre de Moraes ordenó citar a la defensa de Bolsonaro para que, en un plazo de 48 horas, ofrezca aclaraciones sobre "los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia de comprobado riesgo de fuga".

El proceso judicial en contra de Jair Bolsonaro ha sido duramente criticado por parte del gobierno de Donald Trump, el cual considera que es una persecución política.

El exejecutivo fue acusado por supuestamente conspirar para aferrarse al poder luego de perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Además, fue inhabilitado electoralmente hasta 2030.

El líder de derecha del país más grande de América del Sur sigue defendiendo su postura al argumentar que es inocente y es una víctima de sus contradictorios, situación que a su vez ha causado una fuerte crisis diplomática entre Brasilia y Washington.