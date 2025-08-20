NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Jair Bolsonaro

Autoridades brasileñas revelan documento con el que Jair Bolsonaro planeaba pedir asilo político a Argentina en 2024

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
La revelación figura en las conclusiones de la Policía Federal, citadas por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes.

Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) hizo de conocimiento público un documento encontrado en el teléfono móvil del expresidente Jair Bolsonaro en el que se evidencia el pedido de asilo político al mandatario de Argentina, Javier Milei.

o

La revelación figura en las conclusiones de la Policía Federal, citadas por el ministro del STF, Alexandre de Moraes, en el marco de la investigación en la que Bolsonaro es acusado de intentar dar un golpe de Estado en su país tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022.

"La información encontrada indica (...) que Bolsonaro tenía en su poder un documento que le permitiría huir de Brasil en dirección a la República Argentina”, detalló la Policía Federal en un comunicado.

o

Bolsonaro, que está bajo arresto domiciliario, y su hijo Eduardo Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, fueron acusados en el informe final de la Policía Federal por los delitos de coacción procesal y tentativa de abolición del Estado de Derecho.

Alexandre de Moraes ordenó citar a la defensa de Bolsonaro para que, en un plazo de 48 horas, ofrezca aclaraciones sobre "los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia de comprobado riesgo de fuga".

El proceso judicial en contra de Jair Bolsonaro ha sido duramente criticado por parte del gobierno de Donald Trump, el cual considera que es una persecución política.

El exejecutivo fue acusado por supuestamente conspirar para aferrarse al poder luego de perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Además, fue inhabilitado electoralmente hasta 2030.

o

El líder de derecha del país más grande de América del Sur sigue defendiendo su postura al argumentar que es inocente y es una víctima de sus contradictorios, situación que a su vez ha causado una fuerte crisis diplomática entre Brasilia y Washington.

Temas relacionados:

Jair Bolsonaro

Brasil

Documentos

Argentina

Javier Milei

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá la flota de Estados Unidos en el Caribe atacar botes, submarinos o aeronaves de Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Judicial

Ver más
Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

"Hemos puesto en práctica un legado que nos dejó el señor procesado: trabajar, trabajar y trabajar": jueza en lectura de sentencia contra Álvaro Uribe Vélez

Narcotráfico en Venezuela

Detienen a dos hombres que ingresaron a Venezuela desde Colombia con droga "tusi" en paquetes de té instantáneo

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Álvaro Uribe

Radican tutela contra condena al expresidente Álvaro Uribe pidiendo que se le otorgue la libertad condicional

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Avanza en el Congreso de Colombia la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

Federico Gutiérrez y Miguel Uribe durante un acto de campaña en 2022 - Foto EFE
Federico Gutiérrez

Revelan presunto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de rechazo al magnicidio de Miguel Uribe

Foto de referencia de migrantes (EFE)
Estados Unidos

"Esta administración no respeta los hogares de alabanza": pastora a cargo de iglesia en Estados Unidos a la que llegan niños no acompañados en busca de refugio

Bandera de Estados Unidos y la Luna - Foto AFP
Luna

El país que se le adelantó a la NASA y realizó prueba clave con su nave para llegar a la luna antes de 2030

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

“Ahora toca trabajar, no solamente hablar de la soberanía”: analista sobre la posible intervención militar por parte de EE.UU. contra cárteles del narcotráfico

Sofía Vergara lanza su marca propia de café / Foto AFP News
Sofía Vergara

Sofía Vergara reveló qué es lo que más le preguntan de Colombia en el exterior: “Es muy especial”

Dávinson Sánchez continúa su carrera en el Galatasaray - Foto: AFP
Fútbol turco

Se queda en Galatasaray: Dávinson Sánchez continuará su carrera deportiva en el fútbol turco

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano