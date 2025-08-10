Capturan en Colombia a capo de la mafia italiana y "comprador mayorista" de cocaína: fue visto tomando café en su casa y luego lo apresaron

Las autoridades de Colombia capturaron a un hombre sindicado como miembro de la poderosa mafia italiana 'Ndrangheta y acusado de coordinar una red de tráfico de cocaína desde Sudamérica a Italia.

Se trata de Federico Starnone, alias 'Fedi', quien fue detenido en la ciudad de Cali tras ser buscado internacionalmente por Interpol y designado en Colombia como "sucesor" de Giuseppe Palermo.

VEA TAMBIÉN Cayó en Colombia el principal líder y enlace de la mafia italiana para América Latina, lo capturaron cuando salía de una tienda en Bogotá o

Según informes de la Policía, la captura de Starnone se llevó a cabo durante una operación en coordinación con las autoridades italianas. Poco antes fue grabado por las autoridades tomando café en su balcón.

En una declaración enviada a medios, el general Henry Bello, director de la policía en Cali, aseguró que el hombre "dirigía alianzas criminales" con el mayor cartel de narcotráfico del país, el Clan del Golfo, así como con el Primer Comando Capital de Brasil y la banda Los Choneros de Ecuador.

Para el operativo que permitió dar con su captura, denominada como Operación Silente, fueron desplegados una decena de agentes de fuerzas especiales con equipo táctico y fusiles automáticos.

Tras oficializarse la detención de Starnone, el presidente Gustavo Petro celebró la acción de las autoridades y calificó al mafioso como "comprador mayorista de cocaína".

"Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana", escribió en su cuenta de X.

Los reportes de las autoridades señalan que la organización hacía envíos de cocaína hacia Europa camuflada en contenedores cargados con frutas y café.

VEA TAMBIÉN Rechazan declaraciones de Gustavo Petro por señalamientos a periodistas mujeres como "muñecas de la mafia" o

En cuanto a la vida de Federico Starnone en el país, las autoridades policiales de Colombia agregaron que mantenía un estilo de vida discreto, empresarial y metódico" y evitaba el "protagonismo público".

La captura del mafioso italiano tiene lugar un mes después de que Giuseppe Palermo fuese capturado en Bogotá, la capital del país, durante una megaoperación realizada entre Colombia e Italia.