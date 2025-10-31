Imputan femicidio agravado, violencia sexual y homicidio con alevosía al nuevo "monstruo de Mamera"

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó que tras la detención de Jonaiker José Díaz Caraballo, de 26 años, fue imputado por los delitos de femicidio agravado, violencia Sexual y homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía.

Caraballo es señalado de cometer un repulsivo acto contra su cuñada Leidymar de los Ángeles Rocas Navas, de 19 años a quien violó frente al hijo de 2 años de edad, que también asesinó con un arma blanca y después de fallecidos los abusó sexualmente.

"Esta al ejercer resistencia ante dicho acto, procedió de manera descomunal y despiadada a ocasionarle 50 puñaladas con un arma blanca tipo cuchillo en varías partes del cuerpo, hasta causarle la muerte de manera instantánea. Aunado a ello este aberrado procedió a darle muerte a un niño de 2 años, quien era hijo de la mencionada victima", describió Saab.

El suceso se registró el pasado 28 de octubre en el barrio Mamera 4 de la parroquia Antímano de Caracas. Según detalles del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), Jonaiker citó a su cuñada, Leidymar para que limpiara la casa, y pagarle por un día de servicio.

La joven apareció con su hijo de dos años por no tener con quién dejarlo. Una vez en la vivienda, la forzó a tener un encuentro íntimo "valiéndose de su fuerza física, la sometió y ató sus extremidades a la cama utilizando un cable, para luego abusar de ella".

"El infante atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar y el hombre, se lo llevó hacia el baño donde le causó la muerte con un arma blanca, retornando a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzo penetrantes causándole la muerte, para volver a abusar de ella y de su hijo, ya estando fallecido".

Antes de huir a casa de sus padres en El Valle, el hombre envolvió ambos cadáveres en bolsas de color negro y los arrojó en una zona boscosa de la parte posterior de la vivienda.