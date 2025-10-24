NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Piden clemencia para jóvenes condenadas por imprimir franelas con el derribo de la estatua de Chávez: Un "patriota cooperante" las encargó

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Génesis Pabón y Rocío del Mar Rodríguez
Para la ONG Derechos Humanos en Movimiento, la condena es desproporcionada al considerar que es una estrategia de castigo que busca infundir miedo, intimidación y reducir el espacio cívico en el país.

La ONG Laboratorio de Paz exige la liberación inmediata de Génesis Pabón (24) y Rocío del Mar Rodríguez (27), quienes fueron condenadas a 10 años de prisión por estampar una franela con la imagen del derribo de la estatua de Hugo Chávez durante las protestas postelectorales de 2024.

o

La organización detalla que un "infiltrado" encargó el estampado en el pequeño emprendimiento que apenas iniciaban las jóvenes en el estado Mérida, y apenas estuvo impresa, un grupo de policías allanaron el establecimiento y las arrestaron.

La Fiscalía sustentó que incurrieron en la comisión de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, basados en la cuestionada "Ley contra el Odio".

Para la ONG Derechos Humanos en Movimiento, la condena es desproporcionada al considerar que es una estrategia de castigo que busca infundir miedo, intimidación y reducir el espacio cívico en el país.

“La elaboración de una franela no es terrorismo. Criminalizar este acto es un atentado directo contra la dignidad humana y contra derechos fundamentales”, sentenció la ONG.

o

El penalista Zair Mundaray, además acotó que actualmente varios de los policías que realizaron el montaje, están tras las rejas por casos de extorsión.

" Hoy algunos de los policías que hicieron el montaje están presos por extorsión. @TarekWiliamSaab as mandó acusar por "instigación al odio", y los policías presos son los testigos. Que desastre!".

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Presos políticos

Detenidos

Ley en contra del odio

ONG

DDHH VENEZUELA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Narcolancha | Foto: AFP
Donald Trump

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Más de Judicial

Ver más
Voleibol | Foto referencia: Canva
Corte Constitucional Colombia

Corte Constitucional de Colombia emitió fallo que prohíbe la exclusión de mujeres trans en la liga de voleibol del país

Sean "Diddy" Combs, rapero, productor y empresario estadounidense - Foto: AFP
Diddy Combs

Fiscalía de Nueva York solicita 11 años de prisión para el rapero “Diddy” Combs

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Capturan en México a cuatro colombianos que podrían estar vinculados al asesinato de B King y DJ Regio Clown

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Copa América

Venezuela ya no será sede de la primera Copa América de Béisbol

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

La triste pérdida Lewis Hamilton y su conmovedor mensaje: “tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

Charlie Hunnam en la alfombra de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’-Foto: AFP
Monstruo: la historia de Ed Gein

‘Monstruo: la historia de Ed Gein’ divide al público y la crítica: estas son las primeras impresiones del nuevo éxito de Netflix

Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin | Foto EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Brasil campeón de la Copa América 2007 - Foto: EFE
Selección de Brasil

Exfigura de la selección de Brasil y el Real Madrid visitó lugar turístico en Venezuela y se llevó enorme regalo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda