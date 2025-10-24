Piden clemencia para jóvenes condenadas por imprimir franelas con el derribo de la estatua de Chávez: Un "patriota cooperante" las encargó

La ONG Laboratorio de Paz exige la liberación inmediata de Génesis Pabón (24) y Rocío del Mar Rodríguez (27), quienes fueron condenadas a 10 años de prisión por estampar una franela con la imagen del derribo de la estatua de Hugo Chávez durante las protestas postelectorales de 2024.

VEA TAMBIÉN Yorbin García, detenido en actos religiosos de José Gregorio Hernández en Isnotú, es trasladado a la peligrosa cárcel de Yare o

La organización detalla que un "infiltrado" encargó el estampado en el pequeño emprendimiento que apenas iniciaban las jóvenes en el estado Mérida, y apenas estuvo impresa, un grupo de policías allanaron el establecimiento y las arrestaron.

La Fiscalía sustentó que incurrieron en la comisión de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, basados en la cuestionada "Ley contra el Odio".

Para la ONG Derechos Humanos en Movimiento, la condena es desproporcionada al considerar que es una estrategia de castigo que busca infundir miedo, intimidación y reducir el espacio cívico en el país.

“La elaboración de una franela no es terrorismo. Criminalizar este acto es un atentado directo contra la dignidad humana y contra derechos fundamentales”, sentenció la ONG.

El penalista Zair Mundaray, además acotó que actualmente varios de los policías que realizaron el montaje, están tras las rejas por casos de extorsión.

" Hoy algunos de los policías que hicieron el montaje están presos por extorsión. @TarekWiliamSaab as mandó acusar por "instigación al odio", y los policías presos son los testigos. Que desastre!".