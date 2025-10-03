NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Diddy Combs

Rapero Sean 'Diddy' Combs es condenado a más de cuatro años de prisión y dijo estar "realmente arrepentido"

octubre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Sean 'Diddy' Combs en presentación en 2023 - Foto AFP
Los seis hijos adultos de Combs hicieron cada uno un emotivo llamado en el tribunal en nombre de su padre.

El famoso rapero magnate de la música Sean "Diddy" Combs fue sentenciado el viernes a más de cuatro años de prisión por su condena por cargos relacionados con la prostitución.

Los fiscales habían solicitado 11 años de prisión para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses después de una emotiva audiencia judicial que duró todo el día.

Los abogados de Combs habían instado al juez a condenar a la estrella de hip-hop de 55 años a 14 meses, lo que efectivamente habría sido tiempo cumplido ya que ha estado encarcelado en Brooklyn durante más de un año.

Al dirigirse al tribunal antes de que el juez dictara sentencia, Combs dijo que estaba "realmente arrepentido" de sus acciones y pidió al juez "otra oportunidad". "Pido clemencia a su señoría", expresó. "Le suplico clemencia a su señoría".

En julio, un jurado absolvió a Combs de los cargos más graves que pesaban contra él (tráfico sexual y crimen organizado), pero lo condenó por dos cargos de transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución.

La exnovia de Combs, Casandra Ventura, presentó una carta al juez pidiéndole que considere "las muchas vidas que Sean Combs ha trastocado con su abuso y control".

Ventura, la cantante de 39 años conocida como Cassie, describió con desgarradores detalles el abuso físico, emocional y sexual que sufrió durante una relación de más de una década con Combs.

Junto a otra mujer, identificada como Jane, Ventura aseguró que Combs las obligó a realizar los llamados "freak offs": maratones sexuales con hombres contratados que Combs dirigía y a veces filmaba.

"Todo el tribunal vio imágenes reales de Combs pateándome y golpeándome mientras intentaba huir de un monstruo en 2016", escribió Ventura, y agregó que tiene pesadillas y flashbacks "de manera regular, todos los días".

Ventura añadió en su momento que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a "represalias" por parte de Combs, en caso de que lo llegasen a liberar.

Antes de la sentencia, el fiscal Christy Slavik afirmó que Combs no ha aceptado la responsabilidad de sus acciones. "Su remordimiento era moderado. Es como si pensara que la ley no se aplica a él", indicó.

Slavik sostuvo que Combs había reservado compromisos para dar conferencias en Miami la próxima semana en previsión de una sentencia leve, a la que llamó "el colmo de la arrogancia".

Al abogar por una sentencia menor, Nicole Westmoreland, una de las abogadas de Combs, lo llamó una "inspiración" para la comunidad negra y un defensor de la justicia social.

"No, Combs no es una figura excepcional", manifestó. "Es solo un ser humano. Ha cometido errores", pero él está arrepentido y "no le conviene a nadie encerrarlo en una prisión".

Los seis hijos adultos de Combs hicieron cada uno un emotivo llamado en nombre de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de "un hombre cambiado".

"Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos", clamó una de sus hijas, D'Lila Combs. "No como titulares, sino como seres humanos".

