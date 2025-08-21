Trece personas fueron capturadas por presuntamente estar vinculadas al asesinato de dos funcionarios cercanos a la alcaldesa de Ciudad de México

Las autoridades de Ciudad de México confirmaron el arresto de 13 personas presuntamente vinculadas al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios cercanos a la jefe de Gobierno, Clara Brugada.

Durante una rueda de prensa, Brugada informó que el operativo de captura se llevó a cabo en colaboración con el Gobierno de México y tuvo lugar durante la madrugada del miércoles 20 de agosto.

VEA TAMBIÉN Así quedó el Tren Maya de México tras segundo descarrilamiento desde su inauguración o

La máxima autoridad de la capital mexicana agregó que entre los detenidos figuran tres personas que habrían tenido una participación directa en el ataque contra Guzmán y Muñoz, el cual ocurrió en mayo pasado. Mientras que el resto son acusados de haber participado en la preparación logística del atentado.

"Quiero destacar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de México que hicieron posible este resultado (...) Estos resultados presentan los primeros avances de una investigación que sigue en curso", aseguró.

Brugada fue enfática en asegurar mediante sus redes sociales que, en memoria de Ximena Guzmán y José Muñoz y en respeto a sus familias y amigos, "el gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva".

En una conferencia de prensa posterior, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, entregó más detalles sobre los arrestos de las personas presuntamente implicadas en el caso y aseguró que se lograron gracias a 11 cateos realizados por las autoridades en la capital del país y en el vecino Estado de México.

VEA TAMBIÉN “El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA o

Finalmente, dijo que se avanzan las investigaciones para dar con el posible autor material de los disparos contra los empleados públicos, así como los autores intelectuales.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública local, Pablo Vázquez dijo que las hipótesis del caso se mantienen en reserva dada la confidencialidad de la investigación, pero apuntó que "se tienen distintas líneas de investigación abiertas".

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados a balazos, a plena luz del día, el pasado 20 de mayo en una avenida del sur de Ciudad de México.