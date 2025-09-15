China reitera su apoyo a Maduro y advierte que se opone "al uso unilateral y excesivo de la fuerza" estadounidense

El Gobierno chino manifestó este lunes que las acciones de Estados Unidos en el Caribe "amenazan la paz y la seguridad" regional.

La agencia de noticias EFE recogió declaraciones del portavoz de la Cancillería china Lin Jian, sobre el tema, que pone sobre la mesa las últimas acciones de las tropas de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles, pero que Maduro califica como una amenaza.

El presidente estadounidense Donald Trump habló sobre Venezuela, asegurando que "muchas drogas están saliendo de Venezuela. Muchos miembros del Tren de Aragua intentan venir, pero los detenemos con éxito en la frontera"..

El régimen de Venezuela denunció que un destructor estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación pesquera venezolana.

El portavoz de China declaró que este comportamiento "vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países, y viola el derecho internacional".

Lin instó al país norteamericano a "no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional".

"China apoya firmemente el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transfronteriza, se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza y ​​se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto".

En las últimas horas arribaron a Puerto Rico aviones de combate F-35 como parte de su lucha contra los cárteles de la droga y se unirán en los próximos días a los buques de guerra estadounidenses ya desplegados en el sur del Caribe.