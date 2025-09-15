NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

China reitera su apoyo a Maduro y advierte que se opone "al uso unilateral y excesivo de la fuerza" estadounidense

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
China - Venezuela
China - Venezuela
Maduro ha pedido a sus aliados naturales que se pronuncien en rechazo al despliegue militar ordenado por Trump.

El Gobierno chino manifestó este lunes que las acciones de Estados Unidos en el Caribe "amenazan la paz y la seguridad" regional.

o

La agencia de noticias EFE recogió declaraciones del portavoz de la Cancillería china Lin Jian, sobre el tema, que pone sobre la mesa las últimas acciones de las tropas de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles, pero que Maduro califica como una amenaza.

El presidente estadounidense Donald Trump habló sobre Venezuela, asegurando que "muchas drogas están saliendo de Venezuela. Muchos miembros del Tren de Aragua intentan venir, pero los detenemos con éxito en la frontera"..

El régimen de Venezuela denunció que un destructor estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación pesquera venezolana.

o

El portavoz de China declaró que este comportamiento "vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países, y viola el derecho internacional".

Lin instó al país norteamericano a "no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional".

"China apoya firmemente el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transfronteriza, se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza y ​​se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto".

En las últimas horas arribaron a Puerto Rico aviones de combate F-35 como parte de su lucha contra los cárteles de la droga y se unirán en los próximos días a los buques de guerra estadounidenses ya desplegados en el sur del Caribe.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Cartel de Los Soles

Drogas

Narcotráfico en Venezuela

China y Estados Unidos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Política

Ver más
Reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Washington - Foto: AFP
Donald Trump

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga / FOTO: EFE
Elecciones en Bolivia

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Qué busca el presidente ecuatoriano con su gira por países de Latinoamérica?

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Franja de Gaza - Foto de referencia de AFP
Franja de Gaza

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Yulimar Rojas | Foto: AFP
Yulimar Rojas

La reina vuelve en busca de su trono: Yulimar Rojas regresa al salto triple tras dos años de ausencia por grave lesión

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX (AFP)
Elon Musk

Nuevo nombre apareció en el puesto número uno del Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superó a Elon Musk

Elon Musk - Starship - Fotos EFE
Elon Musk

El motivo por el que la SpaceX de Elon Musk aplazó el vuelo de su megacohete que es el más grande y potente jamás construido

Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Siete años de cárcel en un centro de atención especializada pagará el joven sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Washington - Foto: AFP
Donald Trump

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

DDHH VENEZUELA

Castigos ejemplarizantes, humillaciones y abusos: lo que podría repetirse con el despliegue militar en la frontera colombo-venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda