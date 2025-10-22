Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Este miércoles, la congresista republicana María Elvira Salazar habló con NTN24 sobre las recientes denuncias de la presunta financiación por parte del narcotráfico y también por parte del régimen de Nicolás Maduro a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro.

NTN24 abordó directamente a la congresista Salazar sobre estas denuncias y si cree que el Departamento de Justicia va a abrir una investigación criminal por este asunto contra Gustavo Petro.

"No, en este momento yo no le puedo decir eso porque para eso hacen falta pruebas, pero lo que sí sabemos es que las pruebas que Petro ha dado con su boca, insultando al presidente norteamericano con sus desmanes y con el hecho de que ha permitido que en Colombia crezcan 300% las plantaciones de coca, eso es una vergüenza para el país, para los colombianos que lograron durante Uribe bajar esos cultivos de coca y volver a ser respetados ante la comunidad internacional como un país que estaba combatiendo el narcotráfico", dijo.

Por otro lado, Salazar dijo que Petro está equivocado y tiene que cambiar su retórica, ello en referencia a la crisis que desató el mandatario contra el presidente Donald Trump.

Y advirtió que deben protegerse los candidatos presidenciales de Colombia, en especial mencionó a Abelardo de la Espriella, fuerte opositor de Petro y quien facilitó más información.

"Los candidatos presidenciales, entre ellos Abelardo de la Espriella, son gente que están haciendo campaña y que están en la vista pública, que no le vaya a pasar nada, específicamente a Abelardo de la Espriella, porque él es ciudadano norteamericano, su familia es ciudadana americana, viven en mi distrito, sus tres hijos son ciudadanos americanos y es un mensaje muy claro para las autoridades colombianas y las Fuerzas Armadas colombianas que no pueden tocar a ninguno de los candidatos presidenciales"

"Es una es una advertencia muy clara y específicamente para Abelardo de la Espriella, que está destacándose en las encuestas, pero más allá de eso, es ciudadano americano y nosotros lo tenemos muy pendiente y estamos muy presentes en cualquier cosa que le pase a él y a su familia".