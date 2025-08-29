Dudar del Cartel de los Soles y asegurar que Maduro está dispuesto al diálogo: las declaraciones desconcertantes de Capriles

"Yo no estoy de acuerdo con la guerra", aseguraba Henrique Capriles en su más reciente entrevista, siguiendo su temperamento moderado de los últimos años, pero esta vez avanzando un poco más hasta el límite del desconcierto.

Ya no es el candidato opositor que dijo haber derrotado a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales luego de la muerte de Hugo Chávez.

Capriles ha sido el centro de críticas al separarse de las elecciones primarias de la oposición que María Corina Machado ganó de manera aplastante; no declaró su apoyo firme a la candidatura de Edmundo González, ni ha molestado demasiado a Maduro con la teoría del robo de las elecciones.

Por el contrario, Capriles ha decidido participar de las dos elecciones posteriores que convocó Maduro con un argumento que comparten muchos: dejar el camino libre a Maduro solo lo favorece.

Pero sus últimas declaraciones han cruzado un nuevo límite: Dice que no hay pruebas del Cartel de los Soles, a pesar de que en Estados Unidos ya hay dos archiconocidos militares venezolanos que se declararon culpables y admitieron que su posición en Venezuela ayudaba a favorecer el tránsito: El Pollo Carvajal y Cliver Alcalá.

Capriles olvidó el juicio contra los "narcosobrinos", los dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, detenidos por usar sus privilegiadas posiciones para llevar 1.3 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Tampoco leyó el informe de la ONG que ahora opera en el exilio; Transparencia Venezuela, sobre la investigación de cuánto dinero le dejó el negocio del narcotráfico al chavismo en 2024: Mil 800 millones de dólares.

Capriles pide más pruebas.

Dijo en la entrevista que si Estados Unidos tiene cómo probarlo, debe hacerlo y además aseguró que Maduro, quien cometió el más grande fraude electoral en la historia y detuvo a dos mil personas en unos días, es un hombre dispuesto al diálogo.

"Después de las elecciones del año pasado, cuando no fue respetada la soberanía popular, efectivamente la crisis política se profundizó, pero yo sigo creyendo que la vía para encontrar una solución no es acudir a la fuerza, sino la negociación. Debería venir en esta situación de tensión un proceso de negociación face to face Maduro-Trump. Así como el presidente Trump va y habla con Putin, va y habla con Kim Jong, va y habla con Xi Jinping, son países donde no hay democracia. En Venezuela no hay democracia.

"Creo que las acusaciones que han habido y todo el tema del Cartel de los Soles es una acusación muy grave que pienso que los Estados Unidos tienen que mostrar las pruebas. No sabemos los venezolanos quienes integran el Cartel de los Soles. Yo en eso no tengo información, no puedo darla y creo que los Estados Unidos, una acusación tan grave, tienen que poner las pruebas sobre la mesa. ¿Quiénes son los integrantes del cartel de los soles? ¿Quién opera? ¿Dónde opera el cartel de los soles? Pero no en retórica, sino mostrar las pruebas. Yo lo que sí puedo asegurarle es que en Venezuela no hay democracia".

"Yo entiendo que Maduro quiere negociar y yo he visto que el presidente de los Estados Unidos ha demostrado ser un negociador y yo creo que si va y se reúne con Putin buscando el cese de la guerra, yo creo que valdría la pena explorar lo propio porque yo creo que la gran mayoría de los venezolanos queremos una solución pacífica con respecto a la crisis en nuestro país", dijo el excandidato y ahora diputado.