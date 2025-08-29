NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Henrique Capriles

Dudar del Cartel de los Soles y asegurar que Maduro está dispuesto al diálogo: las declaraciones desconcertantes de Capriles

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Henrique Capriles, dirigente opositor / Foto: AFP
Aunque Capriles reconoció que tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 la crisis política se profundizó, insiste en encontrar soluciones mediante procesos de negociación.

"Yo no estoy de acuerdo con la guerra", aseguraba Henrique Capriles en su más reciente entrevista, siguiendo su temperamento moderado de los últimos años, pero esta vez avanzando un poco más hasta el límite del desconcierto.

o

Ya no es el candidato opositor que dijo haber derrotado a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales luego de la muerte de Hugo Chávez.

Capriles ha sido el centro de críticas al separarse de las elecciones primarias de la oposición que María Corina Machado ganó de manera aplastante; no declaró su apoyo firme a la candidatura de Edmundo González, ni ha molestado demasiado a Maduro con la teoría del robo de las elecciones.

Por el contrario, Capriles ha decidido participar de las dos elecciones posteriores que convocó Maduro con un argumento que comparten muchos: dejar el camino libre a Maduro solo lo favorece.

Pero sus últimas declaraciones han cruzado un nuevo límite: Dice que no hay pruebas del Cartel de los Soles, a pesar de que en Estados Unidos ya hay dos archiconocidos militares venezolanos que se declararon culpables y admitieron que su posición en Venezuela ayudaba a favorecer el tránsito: El Pollo Carvajal y Cliver Alcalá.

o

Capriles olvidó el juicio contra los "narcosobrinos", los dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, detenidos por usar sus privilegiadas posiciones para llevar 1.3 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Tampoco leyó el informe de la ONG que ahora opera en el exilio; Transparencia Venezuela, sobre la investigación de cuánto dinero le dejó el negocio del narcotráfico al chavismo en 2024: Mil 800 millones de dólares.

Capriles pide más pruebas.

Dijo en la entrevista que si Estados Unidos tiene cómo probarlo, debe hacerlo y además aseguró que Maduro, quien cometió el más grande fraude electoral en la historia y detuvo a dos mil personas en unos días, es un hombre dispuesto al diálogo.

"Después de las elecciones del año pasado, cuando no fue respetada la soberanía popular, efectivamente la crisis política se profundizó, pero yo sigo creyendo que la vía para encontrar una solución no es acudir a la fuerza, sino la negociación. Debería venir en esta situación de tensión un proceso de negociación face to face Maduro-Trump. Así como el presidente Trump va y habla con Putin, va y habla con Kim Jong, va y habla con Xi Jinping, son países donde no hay democracia. En Venezuela no hay democracia.

o

"Creo que las acusaciones que han habido y todo el tema del Cartel de los Soles es una acusación muy grave que pienso que los Estados Unidos tienen que mostrar las pruebas. No sabemos los venezolanos quienes integran el Cartel de los Soles. Yo en eso no tengo información, no puedo darla y creo que los Estados Unidos, una acusación tan grave, tienen que poner las pruebas sobre la mesa. ¿Quiénes son los integrantes del cartel de los soles? ¿Quién opera? ¿Dónde opera el cartel de los soles? Pero no en retórica, sino mostrar las pruebas. Yo lo que sí puedo asegurarle es que en Venezuela no hay democracia".

o

"Yo entiendo que Maduro quiere negociar y yo he visto que el presidente de los Estados Unidos ha demostrado ser un negociador y yo creo que si va y se reúne con Putin buscando el cese de la guerra, yo creo que valdría la pena explorar lo propio porque yo creo que la gran mayoría de los venezolanos queremos una solución pacífica con respecto a la crisis en nuestro país", dijo el excandidato y ahora diputado.

Temas relacionados:

Henrique Capriles

Régimen de Maduro

Narcotráfico

Donald Trump

Cartel de Los Soles

Nicolás Maduro

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Política

Ver más
Vladimir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski (EFE)
Ucrania

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Reunión de Donald Trump con líderes europeos en la Casa Blanca - Foto: AFP
Donald Trump

Líderes europeos insisten en un cese al fuego y garantías de seguridad para negociar la paz entre Rusia y Ucrania durante reunión con Trump

Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Vladimir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski (EFE)
Ucrania

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que acoge con "satisfacción" decisión de Tribunal Superior de Bogotá "de liberar al expresidente Álvaro Uribe"

Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Foro Penal confirma el arresto de un francés y un polaco en Venezuela: en total hay 89 presos políticos extranjeros

Accidente en Bogotá - Foto tomada de Noticias RCN
Bogotá

Imágenes impactantes y momentos de angustia tras choque múltiple entre buses de servicio público en Bogotá

Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Miguel Uribe Turbay

Así avanzan las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Aranceles impuestos por Donald Trump a nivel mundial - Foto: EFE
Economía

“El arancel siempre ha sido una medida política”: experto sobre la economía mundial

Alcalde del régimen de Venezuela hace entrega de una moto ambulancia en La Guaira - Fotos: X
Régimen de Maduro

"Son migajas para el pueblo": entrega de extraña ambulancia por parte de funcionario chavista causó indignación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano