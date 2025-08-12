NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

EE.UU. prepara más acciones para presionar a Maduro, pero descarta intervenir: "Tienen que alzarse y reclamar su libertad"

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Para el funcionario estadounidense es vergonzoso que Maduro se mantenga en el poder pese al fraude cometido en julio de 2024.

Tras un año de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos se prepara para intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, descarta intervenir para forzar un cambio político en el país.

Según las declaraciones de Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU., el cambio en Venezuela debe surgir desde la propia ciudadanía, pues considera que la población "tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo".

Landau detalló en el podcast Triggered, que la Casa Blanca recientemente duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura o condena de Maduro y declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, a su juicio, ambas medidas tienen un gran impacto contra el régimen.

Asimismo, señaló que el acompañamiento internacional debe ir respaldado con movilización interna.

"Si la gente no se gana su libertad, no la aprecia", agregó.

Para el funcionario estadounidense es vergonzoso que Maduro se mantenga en el poder pese al fraude cometido en julio de 2024, pues asegura que Edmundo González liderado por María Corina Machado "ganaron de forma aplastante".

Apuntó que la crisis en Venezuela se ha convertido en problema para el hemisferio occidental, principalmente por el éxodo.

La reelección de Maduro no ha sido reconocida por gran parte de la comunidad internacional.

En los últimos meses Washington busca presionar al chavismo y asfixiarlo económicamente. Pero, tras endurecer el embargo petrolero, también autorizó a la gigante petrolera Chevron a operar de forma limitada y negoció la liberación de estadounidenses detenidos en el país.

