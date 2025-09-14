El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

El congresista republicano Mario Díaz-Balart lanzó en las últimas horas una dura advertencia contra Nicolás Maduro en medio de la incesante presión estadounidense en el Caribe en contra del Cartel de los Soles.

Díaz-Balart indicó que a Maduro le quedan únicamente tres opciones y una de ellas es terminar muerto como Qasem Soleimani, comandante iraní al que Estados Unidos dio de baja en 2020 tras un ataque con drones.

En declaraciones para el periodista cubano Mario Pentón, Balart expuso las opciones que tiene Maduro ante la incesante presión de Estados Unidos. El congresista destacó las acciones de la administración de Donald Trump en contra del régimen madurista.

“La administración se está portando muy bien. Revirtió las concesiones la administración del presidente Biden al régimen de Cuba y a Venezuela, puso una vez más al régimen de Cuba en la lista de estados terroristas, ha comenzado a presionar con sanciones. Al mismo tiempo ha declarado a los grupos narcoterroristas como lo que son. Están en una actitud muy agresiva para derrotar y eliminar a estos grupos terroristas en nuestro hemisferio”, declaró.

A su vez, advirtió que “viene mucho más” y aseguró que Maduro “debe estar muy preocupado”. “El que debe estar muy preocupado con mucha razón es Maduro en Venezuela por el despliegue militar de Estados Unidos. Esta administración está clarísima en enfatizar este hemisferio”, señaló.

“Lo que hemos visto son incrementos de presión a las dictaduras en este hemisferio y a nuestros aliados que están ayudando a estas dictaduras. Es solo el comienzo. Vamos a ver cosas muy positivas en las próximas semanas y meses”, indicó.

En ese sentido, señaló que el despliegue militar estadounidense “no es un show ni un espectáculo. Esto es en serio”.

“Solo le quedan tres opciones, largarse, pudrirse en una cárcel toda su vida como Noriega, o quedar como Soleimani, que básicamente es quedar en polvo y en una bolsa plástica”, advirtió Díaz Balart sobre Nicolás Maduro.

Además, sostuvo que lo visto en Venezuela en las últimas semanas podría reproducirse en Cuba próximamente. “En el caso de la tiranía en Cuba, al igual que en Nicaragua, no hay aceptación de este cáncer y se va a ver mucha más presión comenzando específicamente lo que vamos a ver en Venezuela”, dijo.

“Estamos mucho más cerca de los últimos años para la libertad de Cuba. Lo que estamos viendo se va a incrementar mucho más”, expresó.