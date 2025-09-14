NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Mario Díaz-Balart

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

septiembre 14, 2025
Por: Luis Cifuentes
Programa: El Informativo
El congresista republicano resaltó las acciones de la administración de Donald Trump en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart lanzó en las últimas horas una dura advertencia contra Nicolás Maduro en medio de la incesante presión estadounidense en el Caribe en contra del Cartel de los Soles.

Díaz-Balart indicó que a Maduro le quedan únicamente tres opciones y una de ellas es terminar muerto como Qasem Soleimani, comandante iraní al que Estados Unidos dio de baja en 2020 tras un ataque con drones.

En declaraciones para el periodista cubano Mario Pentón, Balart expuso las opciones que tiene Maduro ante la incesante presión de Estados Unidos. El congresista destacó las acciones de la administración de Donald Trump en contra del régimen madurista.

o

“La administración se está portando muy bien. Revirtió las concesiones la administración del presidente Biden al régimen de Cuba y a Venezuela, puso una vez más al régimen de Cuba en la lista de estados terroristas, ha comenzado a presionar con sanciones. Al mismo tiempo ha declarado a los grupos narcoterroristas como lo que son. Están en una actitud muy agresiva para derrotar y eliminar a estos grupos terroristas en nuestro hemisferio”, declaró.

A su vez, advirtió que “viene mucho más” y aseguró que Maduro “debe estar muy preocupado”. “El que debe estar muy preocupado con mucha razón es Maduro en Venezuela por el despliegue militar de Estados Unidos. Esta administración está clarísima en enfatizar este hemisferio”, señaló.

“Lo que hemos visto son incrementos de presión a las dictaduras en este hemisferio y a nuestros aliados que están ayudando a estas dictaduras. Es solo el comienzo. Vamos a ver cosas muy positivas en las próximas semanas y meses”, indicó.

o

En ese sentido, señaló que el despliegue militar estadounidense “no es un show ni un espectáculo. Esto es en serio”.

“Solo le quedan tres opciones, largarse, pudrirse en una cárcel toda su vida como Noriega, o quedar como Soleimani, que básicamente es quedar en polvo y en una bolsa plástica”, advirtió Díaz Balart sobre Nicolás Maduro.

Además, sostuvo que lo visto en Venezuela en las últimas semanas podría reproducirse en Cuba próximamente. “En el caso de la tiranía en Cuba, al igual que en Nicaragua, no hay aceptación de este cáncer y se va a ver mucha más presión comenzando específicamente lo que vamos a ver en Venezuela”, dijo.

“Estamos mucho más cerca de los últimos años para la libertad de Cuba. Lo que estamos viendo se va a incrementar mucho más”, expresó.

Temas relacionados:

Mario Díaz-Balart

Nicolás Maduro

Irán

Qasem Soleimani

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Política

Ver más
Rodrigo Paz, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, candidatos a la presidencia de Bolivia - Fotos: EFE
Elecciones en Bolivia

Rodrigo Paz y 'Tuto' Quiroga se pronuncian tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia: Samuel Doria decidió su apoyo por uno de ellos

Henrique Capriles

Dudar del Cartel de los Soles y asegurar que Maduro está dispuesto al diálogo: las declaraciones desconcertantes de Capriles

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Donald Trump

"No necesito consejos de personas estúpidas que no han hecho nada para detener estos conflictos": Trump responde a críticos previo a encuentro con Zelenski

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Evento de empleo de ICE en Texas | Foto: AFP
ICE

Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Rodrigo Paz, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, candidatos a la presidencia de Bolivia - Fotos: EFE
Elecciones en Bolivia

Rodrigo Paz y 'Tuto' Quiroga se pronuncian tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia: Samuel Doria decidió su apoyo por uno de ellos

Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia) y Salomón Rondón (Venezuela). (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así terminó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras las cuatro anotaciones del colombiano Luis Suárez a Venezuela

Javier Milei y Karina Milei - Foto AFP
Argentina

Operativos judiciales en Argentina por presunta corrupción involucran a la hermana del presidente Javier Milei

Llegada de Marco Rubio a Ecuador. (Cancillería de Ecuador)
Daniel Noboa

Marco Rubio se reúne con Noboa en viaje a Sudamérica que coincide con despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Donald Trump - AFP
Israel - Hamás

Trump lanzó una "última advertencia" a Hamás sobre los rehenes que aún mantiene en cautiverio y dijo que "no habrá otra"

Foto de ataque en Jerusalén (AFP)
Israel

Seis muertos en un ataque a tiros en Jerusalén Este; el grupo terrorista Hamás se adjudicó el atentado y celebró

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda