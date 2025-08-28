NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Cartel de Los Soles

"El tráfico de drogas está centralizado en Venezuela, ha quedado demostrado que el narcotráfico está en manos del poder": abogado penalista Zair Mundaray

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para el entrevistado, "la población en Venezuela tiene mucha conciencia de quien domina el narcotráfico".

El abogado penalista, politólogo y columnista, Zair Mundaray, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la narrativa del régimen venezolano en cuanto a su “lucha” contra el narcotráfico, aun cuando es acusado por la Casa Blanca de alimentar el crimen transnacional a través del Cartel de los Soles.

o

“El tráfico de drogas está centralizado en Venezuela, ha quedado demostrado, el narcotráfico está en manos del poder”, expresó Mundaray.

Posteriormente, el entrevistado aseguró: “El discurso del régimen no lo cree nadie. La población en Venezuela tiene mucha conciencia de quien domina el narcotráfico”.

De momento, el régimen venezolano continúa mostrando signos de nerviosismo frente al despliegue militar de EE.UU. ordenado por el presidente de la unión americana, Donald Trump.

o

Entre las figuras de la dictadura que constantemente se pronuncian frente a lo que califican como “amenaza imperialista”, aparecen: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

o

Al respecto, Mundaray, consultado en el canal de las Américas, subrayó: “la dictadura vive en una paranoia”.

Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Candidato presidencial boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
Tuto Quiroga

Candidato boliviano que pasó a segunda vuelta en elecciones presidenciales afirmó que Nicolás Maduro es el jefe de un "conglomerado criminal"

Reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Washington - Foto: AFP
Donald Trump

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Donald Trump

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

La futbolista brasileña, Marta Vieira da Silva y la arquera colombiana Katherine Tapia | Foto: EFE
Fútbol femenino

Revelan lo que le dijo la futbolista Marta a la arquera colombiana tras ganar la Copa América Femenina

Durante un eclipse total de Luna pueden observarse todos los tipos de eclipse lunar que existen - Foto NASA
Eclipse de Luna

Lugares, horarios y recomendaciones para observar el eclipse total de Luna que ocurrirá muy pronto

Oasis, banda británica / FOTO: EFE
Muerte

Un hombre murió durante el concierto de Oasis en Wembley en extrañas circunstancias

Ideal para quienes buscan una alternativa saludable | Foto Canva
Ponte al Día

Receta de tártara de arándanos: un postre saludable, sin horno y lleno de antioxidantes

María Claudia Tarazona le da el último adiós a Miguel Uribe - FOTO EFE
Miguel Uribe Turbay

"Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá": el duro mensaje de la esposa de Miguel Uribe el día de su funeral

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Sacerdote - Foto Getty Images
Inmigrantes en Estados Unidos

Sacerdote venezolano cuenta la experiencia de su detención en migración al entrar a EE.UU.

