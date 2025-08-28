"El tráfico de drogas está centralizado en Venezuela, ha quedado demostrado que el narcotráfico está en manos del poder": abogado penalista Zair Mundaray

El abogado penalista, politólogo y columnista, Zair Mundaray, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la narrativa del régimen venezolano en cuanto a su “lucha” contra el narcotráfico, aun cuando es acusado por la Casa Blanca de alimentar el crimen transnacional a través del Cartel de los Soles.

“El tráfico de drogas está centralizado en Venezuela, ha quedado demostrado, el narcotráfico está en manos del poder”, expresó Mundaray.

Posteriormente, el entrevistado aseguró: “El discurso del régimen no lo cree nadie. La población en Venezuela tiene mucha conciencia de quien domina el narcotráfico”.

De momento, el régimen venezolano continúa mostrando signos de nerviosismo frente al despliegue militar de EE.UU. ordenado por el presidente de la unión americana, Donald Trump.

Entre las figuras de la dictadura que constantemente se pronuncian frente a lo que califican como “amenaza imperialista”, aparecen: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Al respecto, Mundaray, consultado en el canal de las Américas, subrayó: “la dictadura vive en una paranoia”.