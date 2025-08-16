NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Sábado, 16 de agosto de 2025
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: la derecha buscará regresar al poder tras más de 20 años de gobiernos de izquierda y en medio del descontento social

agosto 16, 2025
Por: Luis Cifuentes
Bolivia irá a las urnas esté domingo para elegir presidente y sustituir a Luis Arce, quien gobernará hasta el próximo 8 de noviembre de 2025.

Bolivia celebrará este domingo 17 de agosto las elecciones generales para elegir presidente y renovar el poder legislativo en medio de un escenario que parece favorable para la derecha tras más de 20 años de gobiernos de izquierda y descontento social.

El fin de más de 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) podría darse este domingo cuando casi 8 millones de personas acudan a las urnas para elegir un nuevo jefe de Estado.

Dos candidatos de derecha encabezan la carrera por primera vez desde 2005, mientras los votantes abandonan el partido gobernante Movimiento al Socialismo, culpado por la profunda crisis económica del país, antes de la votación del domingo.

o

Las encuestas muestran que el magnate empresarial de centroderecha Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga compiten empatados con alrededor del 20 por ciento cada uno, con otros seis candidatos muy por detrás.

El candidato de izquierda con más posibilidades es Andrónico Rodríguez del partido Alianza Popular, aunque con posibilidades por debajo del 12%, según las últimas encuestas publicadas. El candidato de 36 años se ha distanciado del MAS.

Eduardo del Castillo, exfuncionario del gobierno de Luis Arce, es la apuesta del oficialismo, no obstante, sus registros en las encuestas están por debajo del 10%.

En ese escenario, se perfila una segunda vuelta dado que para ganar en primera vuelta los candidatos necesitarán una mayoría absoluta o al menos el 40% de los votos, pero con una ventaja sobre su más cercano rival.

o

La segunda vuelta electoral está prevista para celebrarse el 19 de octubre entre los dos candidatos más votados.

Las elecciones llegan en un momento complejo para el país del Altiplano no solo por la crisis económica que atraviesa con escasez de dólares y combustibles, sino también por la contienda interna entre el oficialismo y Evo Morales, quien fue inhabilitado para ser candidato. Esto ha provocado un enfrentamiento interno en el partido gobernante MAS y una convulsión social de los seguidores del expresidente, quienes han hecho campaña por el voto nulo.

Varias comunidades indígenas que apoyaron al MAS y a Evo Morales en los últimos años parecen decididas a abandonar la izquierda que los gobernó por más de dos décadas.

Además de elegir a un nuevo mandatario los 7.937.138 de personas habilitadas para votar en todo el país tendrán que renovar a los 36 escaños en el Senado y 130 de la Cámara de Diputados.

Las urnas abrirán desde la 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde (hora local). Las autoridades electorales de Bolivia han señalado que los resultados se darán a conocer cuando se complete el recuento de al menos el 80% del escrutinio.

Temas relacionados:

Elecciones en Bolivia

Bolivia

Jorge Tuto Quiroga

Luis Arce

Evo Morales

Candidatos presidenciales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, junto a sus colaboradores de confianza - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Donald Trump y Vladimir Putin (AFP)
Estados Unidos

Trump y Putin acuerdan celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" para dialogar sobre Ucrania

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Trabajadores se encuentran en la entrada de la mina El Teniente, en la comuna de Machali, cerca de Rancagua, Región de O'Higgins, Chile - Foto: AFP
Chile

Empresa chilena "compromete todos los esfuerzos" para rescatar a cinco mineros que quedaron atrapados en gigantesco yacimiento

Accidente en parque de diversiones en Arabia Saudita.
Sucesos

Susto en un parque de diversiones luego de que una atracción se partiera en el aire con gente adentro

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

Estados Unidos califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo al aumentar la recompensa por él a 50 millones de dólares

Luis Díaz, jugador colombiao del Bayern Múnich - Foto: AFP
Luis Díaz

Así fue el gol con el que Luis Díaz le dio al triunfo y el primer título de la temporada al Bayern Múnich

Selecciones femeninas de Colombia y Argentina en la Copa América Femenina de Ecuador 2025 - Foto AFP
Copa América Femenina

Selección Colombia da fuerte 'batacazo' tras vencer a Argentina y se clasifica a la final de la Copa América Femenina y a los Juegos Olímpicos de 2028

Keanu Reeves - EFE
Actor

Fiscalía de Chile entregó al FBI relojes de lujo robados al actor Keanu Reeves que fueron localizados en el país: uno tiene grabado una inscripción de John Wick

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira sin querer deja ver momento en el que asistente parece en exceso comprometida y trabajar en computador en carro en movimiento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano