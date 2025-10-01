Este es el mensaje que, según Maduro, le han hecho llegar militares del continente

Durante un discurso en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) donde fue condecorado como Doctor Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación, Nicolás Maduro aseguró que "militares" de la región le han hecho llegar sus mensajes.

El acto en el que condecoraron a Maduro se produce el mismo día que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que se perseguirá a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela.

Además, medio centenar de infantes de la marina de Estados Unidos dijeron que recibirán entrenamiento en la selva panameña en octubre para mejorar sus capacidades "en uno de los entornos más exigentes", informó este martes el gobierno de Panamá.

Estados Unidos ha desplegado a sus componentes armados en el Caribe para ir en contra del Cartel de los Soles, al que señala de "inundar" a ese país de droga, bajo el manto militar en Venezuela.

En este contexto, Maduro asegura que no está solo, a pesar de la tibieza de sus propios aliados para defenderlo.

Sin revelar nombres, el gobernante asegura que ha recibido mensajes de apoyo.

"Mensajes que llegan... no se lo digan a nadie. Mensajes que me llegan de filas militares, fronteras cercanas de Sur América, de admiración , de militares uniformados y armados de nuestra América que nos dicen si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo ejército, unidos, para enfrentar cualquier agresión imperialista, tocará. A buen entendedor... que le suenen las palabras", dijo.