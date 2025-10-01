NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Despliegue militar

Este es el mensaje que, según Maduro, le han hecho llegar militares del continente

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro
El régimen chavista intenta, con ejercicios militares, demostrar que tiene capacidad de defensa.

Durante un discurso en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) donde fue condecorado como Doctor Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación, Nicolás Maduro aseguró que "militares" de la región le han hecho llegar sus mensajes.

o

El acto en el que condecoraron a Maduro se produce el mismo día que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que se perseguirá a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela.

Además, medio centenar de infantes de la marina de Estados Unidos dijeron que recibirán entrenamiento en la selva panameña en octubre para mejorar sus capacidades "en uno de los entornos más exigentes", informó este martes el gobierno de Panamá.

Estados Unidos ha desplegado a sus componentes armados en el Caribe para ir en contra del Cartel de los Soles, al que señala de "inundar" a ese país de droga, bajo el manto militar en Venezuela.

En este contexto, Maduro asegura que no está solo, a pesar de la tibieza de sus propios aliados para defenderlo.

o

Sin revelar nombres, el gobernante asegura que ha recibido mensajes de apoyo.

"Mensajes que llegan... no se lo digan a nadie. Mensajes que me llegan de filas militares, fronteras cercanas de Sur América, de admiración , de militares uniformados y armados de nuestra América que nos dicen si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo ejército, unidos, para enfrentar cualquier agresión imperialista, tocará. A buen entendedor... que le suenen las palabras", dijo.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Fuerzas Armadas

FANB

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto EFE
Nicolás Maduro

“El presidente Petro está comprometido con tratar de limpiarle la cara al régimen de Nicolás Maduro”: Andres Forero, congresista

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (EFE)
Gobierno de México

Así va el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum en México: alta aprobación pero con deficiencias en políticas de seguridad

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Trump confirma un segundo ataque de EE. UU. contra una embarcación de Venezuela que transportaba drogas en aguas internacionales

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial 2026

Así quedarían los bombos del sorteo de los grupos de la Copa del Mundo 2026 que se hará en diciembre

Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Monte Fuji | Foto Canva
Guinness World Records

Récord Guinness: hombre de 102 años conquista el monte Fuji y se convierte en el más longevo en alcanzar la cima de Japón

Aryna Sabalenka | Foto: EFE
Aryna Sabalenka

Reconocido tenista calentó con polémica la previa de su partido contra Sabalenka y asegura que no tendrá que esforzarse: “Las mujeres no pueden devolver nuestros servicios”

Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique

El PSG pierde a su pieza más fundamental: Luis Enrique fue operado con éxito tras sufrir accidente en bicicleta y estará ausente por un tiempo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda